(Washington) La société Fox Corp du magnat Rupert Murdoch a annoncé mardi qu’elle lançait un service de streaming pour ses chaînes d’information, y compris la célèbre Fox News, qui sera disponible dans 20 pays d’ici la fin de l’année.

Agence France-Presse

Le nouveau service d’abonnement proposera du contenu à la demande de Fox Business Network et de Fox News, la chaîne d’information la plus regardée sur le câble ces dernières années et une des préférées du président Donald Trump.

Baptisé Fox News International et proposé au prix de 6,99 dollars par mois, il sera lancé au Mexique le 20 août, puis en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni le 17 septembre.

Il sera présent dans 20 pays d’ici la fin de l’année, annonce le groupe.

Un abonnement au câble ou au satellite ne sera pas nécessaire.

Fox est la dernière d’une série d’entreprises médiatiques à se tourner vers le streaming pour atteindre une audience plus large et internationale. Un service similaire est déjà disponible pour le public américain, connu sous le nom de Fox Nation.

L’an dernier, le groupe a vendu une grande partie de ses activités de cinéma et de divertissement à Disney, y compris le studio 21st Century Fox.