PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

« Le monde de la radio est en grande métamorphose et la vaste majorité des auditeurs de Radio-Classique l’écoutent désormais via le web », souligne Gregory Charles dans un communiqué. « Après 20 ans d’existence, l’occasion d’imaginer et de redéfinir la Radio-Classique des 20 prochaines années s’imposait et s’est matérialisée. »