Transcontinental a précisé qu’une vingtaine d’employés seraient licenciés, ajoutant que la « très grande majorité » des employés des actifs vendus demeureraient en poste à Montréal et à Toronto.

(Montréal) TC Transcontinental a annoncé jeudi s’être entendu pour vendre la majorité de ses médias spécialisés, incluant les magazines Les Affaires et Finance et Investissement, ainsi que ses activités événementielles, aux sociétés Groupe Contex et Newcom Media. La valeur des deux transactions n’a pas été dévoilée.

La Presse canadienne

Groupe Contex, une entreprise événementielle et médiatique dirigée par Pierre Marcoux —le fils du fondateur de Transcontinental Rémi Marcoux —, met ainsi la main sur Les Affaires, Les Affaires Plus, Les Événements Les Affaires, le site internet Acquizition.biz. Benefits Canada, Avantages, Canadian Investment Review, Canadian Institutional Investment Network et Contech.

La canadienne Newcom Media obtient pour sa part les publications Finance et Investissement, Investment Executive, Advisor’s Edge et Conseiller.

Transcontinental a précisé que les deux acquéreurs lui avaient confié l’impression des publications acquises dans le cadre d’ententes pluriannuelles.

Transcontinental a expliqué que sa décision de vendre ces activités s’inscrivait le contexte de son virage stratégique vers l’emballage souple. Transcontinental a récemment accéléré son empreinte dans ce secteur en rachetant l’an dernier la firme d’emballage Coveris Americas pour 1,32 milliard US.

Le groupe d’édition pédagogique TC Média Livres et le Groupe Constructo sont exclus des transactions annoncées jeudi, a précisé Transcontinental. L’entreprise montréalaise a d’ailleurs réitéré son engagement envers ces deux entités et indiqué qu’elle était toujours à la recherche d’acquisitions pour elles, afin de faire croître leurs activités.