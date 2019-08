La perte d'abonnés fait mal à RDS et À TVA Sports

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse La Presse Suivre @vincentbp Alors que ça joue dur entre le Groupe TVA et Bell au sujet des redevances versées aux chaînes par les distributeurs, un autre phénomène secoue les télés sportives au Québec : de plus en plus de clients les abandonnent, ce qui affecte significativement leurs finances.

En 2017-2018, RDS (Bell Média) et TVA Sports (Groupe TVA) ont chacune perdu environ 8,5 % de leurs abonnés par rapport à l'année précédente, selon des chiffres publiés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Résultat : TVA Sports continue d'être lourdement déficitaire, perdant 21,8 millions de dollars entre septembre 2017 et août 2018 (avant impôts et intérêts), contre 21,5 millions l'année précédente. TVA Sports est de loin la chaîne de télé spécialisée la plus déficitaire au Québec. Quant à RDS, ses profits (avant impôts et intérêts) ont diminué d'environ 50 %, passant de 26,4 millions en 2016-2017 à 13,7 millions en 2017-2018. RDS cède ainsi son titre de chaîne de télé spécialisée la plus rentable au Québec à Canal D. Entre 2015 et 2018, RDS a perdu 611 000 abonnés (- 19,4 %) et TVA Sports, 332 000 abonnés (- 16,7 %). Depuis plusieurs années, le phénomène du débranchement du câble (le cord cutting) touche le milieu de la télé. Un certain nombre de personnes se désabonnent de la télé spécialisée au profit des services de divertissement en continu (par exemple : Netflix, Club illico, CraveTV). Certains abonnés à la télé spécialisée réduisent aussi la taille de leur forfait (le cord shaving). Ce phénomène touche tous les types de télé spécialisée, mais il semble plus important chez les télés sportives. À titre d'exemple, les cinq chaînes spécialisées non sportives les plus rentables au Québec ont toutes perdu des abonnés en 2017-2018 : Canal D (- 6,7 %), Super Écran (- 3,9 %), Canal Vie (- 5,8 %), Séries+ (- 6,8 %) et LCN (- 4,6 %).

Agrandir Les finances des télés sportives INFOGRAPHIE LA PRESSE

Agrandir Les chaînes spécialisées francophones les plus rentables INFOGRAPHIE LA PRESSE