La présidente de Radio-Canada veut diversifier les revenus

Mme Tait a déclaré aux journalistes, vendredi, que Radio-Canada était vulnérable aux variations du marché et aux changements de gouvernement. L'instabilité du financement est particulièrement difficile pour les journalistes du réseau, a-t-elle fait valoir.

« Le milieu est mondial, l'information comme la programmation, alors je pense qu'il y a un intérêt pour le contenu canadien et on parle d'exporter nos valeurs, nos idées et nos talents à l'extérieur du pays », a-t-elle affirmé, évoquant notamment les auditoires sur Snapchat et les balados francophones.

Elle a fait ces commentaires à la suite d'un discours prononcé lors d'un dîner d'affaires à Montréal.

Le chef conservateur Andrew Scheer, en avance dans les plus récents sondages en vue des élections d'octobre, aurait laissé entendre lors de la course à la direction de son parti qu'il sabrerait le financement de la division de l'information de CBC/Radio-Canada s'il devenait premier ministre.