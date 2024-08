(New York) La Bourse de New York a terminé divisée non loin de l’équilibre lundi dans un marché d’août aux échanges peu fournis, avant une série d’indicateurs américains cette semaine.

L’indice Dow Jones a cédé 0,36 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, a gagné 0,21 % et le S&P 500 est resté stable, selon des résultats provisoires.

Après avoir ouvert en hausse, la Bourse de New York évoluait légèrement dans le rouge lundi à la suite des récentes turbulences sur les marchés, au début d’une semaine chargée en données cruciales sur l’activité économique américaine.

L’indice Dow Jones cédait 0,50 %, le NASDAQ, à dominante technologique, glissait de 0,06 %, et le S&P 500 perdait 0,26 % vers 10 h.

« Les marchés ont fait les montagnes russes la semaine dernière avec une forte chute lundi suivie d’une remontée en fin de semaine qui n’a finalement guère changé les principaux indices », a affirmé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Sur la semaine le S&P 500 a glissé de 0,04 %, le NASDAQ est en repli de 0,2 % et le Dow Jones de 0,6 %.

Vendredi, l’indice Dow Jones avait grappillé 0,13 % à 39 497,54 points, le NASDAQ avait avancé de 0,51 % à 16 745,30 points et le S&P 500 de 0,47 % à 5344,16 points.

L’attention de Wall Street cette semaine va se porter sur l’inflation, les indices des prix à la production pour juillet mardi et surtout celui des prix à la consommation (CPI) attendu mercredi.

Les analystes s’attendent à une petite hausse du CPI mensuel à +0,2 % contre -0,1 % le mois d’avant.

Les investisseurs guetteront ensuite les ventes au détail jeudi, un bon baromètre de la santé du consommateur.

Au rang des résultats de sociétés, c’est aussi le secteur de la consommation qui sera sur le devant de la scène cette semaine avec les annonces du leader des hypermarchés Walmart (+0,47 % à l’ouverture), de la chaîne de bricolage Home Depot (-1,07 %) ainsi que du géant chinois de la distribution en ligne Alibaba (+0,84 %), aussi coté à Wall Street.

Membre du Dow Jones, le groupe de télécommunications Cisco (-0,09 %) est aussi au programme de même que les équipements agricoles Deere (+0,10 %).

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans étaient calmes à 3,93 % contre 3,95 % à la dernière clôture. Le yen, dont l’appréciation soudaine avait joué dans les mouvements tumultueux des marchés la semaine dernière, cédait presque 1 % contre le dollar à 148,07 yens pour un dollar. L’euro grappillait 0,05 % par rapport au dollar à 1,0923 dollar pour un euro.

À la cote, les mégacapitalisations de la technologie reprenaient leur progression menée par le concepteur de puces pour l’intelligence artificielle générative Nvidia (+3,35 %). Dans le secteur, AMD gagnait 0,81 % et ARM +1,93 %.

Les pétrolières majeures gagnaient plus de 1 % comme Chevron, ConocoPhilips et Exxon Mobil alors que les cours du brut montaient sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Le titre de Starbucks grimpait de 3,50 % alors qu’un nouvel actionnaire activiste, Starboard Value, a augmenté sa participation dans la chaîne de cafés, selon le Wall Street Journal.

L’action de la compagnie aérienne JetBlue s’effondrait de plus de 12 %, sanctionnée par les investisseurs après l’annonce d’un plan d’emprunt et de vente de dette pour 2,75 milliards de dollars.

Bourse de Toronto

Le principal indice boursier canadien était en hausse en fin de matinée, aidé par la vigueur du secteur de l’énergie, le prix du pétrole ayant également grimpé.

L’indice composite S&P/TSX a progressé de 76,22 points à 22 387,52.

Le dollar canadien s’échangeait à 72,81 cents US lundi contre 72,82 cents US vendredi.

Le pétrole brut a augmenté de 1,48 $ US à 78,32 $ US le baril et le gaz naturel a grimpé de trois cents US à 2,17 $ US le million de BTU.

L’or a augmenté de 20,80 $ US à 2494,20 $ US l’once et le cuivre a haussé de neuf cents US à 4,09 $ US la livre.

La Presse Canadienne