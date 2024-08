Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Un haut dirigeant d’Alimentation Couche-Tard vient de vendre pour près de 1,3 million de dollars d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval.

Le vice-président principal responsable des opérations, Jørn Madsen, a vendu le 1er août un lot de 15 000 actions au prix unitaire de 83,94 $.

Un distributeur alimentaire de Saint-Bruno-de-Montarville attire de plus en plus l’attention de Bay Street. Pour la deuxième fois en moins d’un mois, un nouvel analyste vient d’amorcer un suivi officiel des activités de Colabor en suggérant l’achat de l’action. L’analyste Michael Glen, de la firme Raymond James, souligne dans son rapport initial publié mardi qu’il y a une forte probabilité que la direction réussisse à atteindre ses objectifs à court et moyen terme, à savoir augmenter les parts de marché de Colabor et sa pénétration au Québec. Il souligne aussi qu’un important contrat doit être renouvelé avant la fin de l’année et il s’attend à un processus d’appel d’offres concurrentiel. Ils sont maintenant trois analystes à suivre le titre et les trois disent d’acheter.

Power Corporation a révélé jeudi que sa filiale Sagard a vendu le printemps dernier la participation minoritaire qu’elle détenait dans le fournisseur d’équipement de baseball Rawlings. La transaction a rapporté 83 millions. La participation dans Rawlings était détenue par Peak Achievement Athletic, une entité dont la propriété est partagée avec Fairfax. Peak possède le fabricant d’équipement de hockey Bauer, actuellement à vendre.

Plus gros actionnaire de Lion Électrique, Power Corporation vient par ailleurs à nouveau d’ajuster l’évaluation de son investissement dans le constructeur de véhicules sans émission de Saint-Jérôme afin de refléter sa baisse de valeur en Bourse. Après la perte de valeur de 20 millions inscrite dans les résultats de début d’exercice, le conglomérat financier montréalais vient d’enregistrer une perte de valeur de 42 millions dans ses résultats printaniers dévoilés jeudi. La valeur du placement dans Lion a maintenant reculé à 60 millions au cours boursier actuel.

Un membre de la haute direction de CGI a réalisé cette semaine un gain brut frôlant le million de dollars en vendant des actions de l’entreprise montréalaise de services informatiques. Tim Hurlebaus, président de l’unité d’affaires secteur privé et gouvernements locaux des États-Unis, a levé mardi 11 163 options au prix d’exercice de 63,23 $ pour ensuite vendre ces titres à 146,26 $ chacun.

Les marchés seront portés dans les prochains mois par le comportement de la Fed et l’évolution de la course à l’élection présidentielle américaine, selon le stratège Sébastien Mc Mahon, chez iA Gestion mondiale d’actifs. Il faut s’attendre à plus de volatilité dans certains segments, souligne-t-il dans son commentaire mensuel du mois d’août.

« Si les probabilités de victoire de Trump devaient augmenter, il faudrait s’attendre à ce que les petites capitalisations reprennent le dessus en raison des droits de douane, de l’éventualité de politiques proentreprises et de la déréglementation. »

Pour ce qui est des grandes sociétés technologiques, il mentionne qu’avant le scrutin, une probable victoire de Trump entraînerait sans doute des vents contraires pour le secteur « le plus performant de Wall Street », étant donné l’intensification de la surveillance et de la réglementation à prévoir par la suite. « Les sociétés soumises à des taux d’imposition effectifs élevés devraient avoir le vent dans les voiles si Trump l’emporte, ce qui se traduirait par de nouvelles baisses d’impôt et une charge fiscale réduite. »

Un dirigeant de BRP vient de réaliser un gain brut supérieur à 420 000 $ en vendant des actions du constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt. Patrick Dussault, premier vice-président, Opérations manufacturières mondiales, a levé le 22 juillet 7700 options à des prix d’exercice allant de 26,66 $ à 62,69 $ pour ensuite vendre ces titres entre 95 $ et 96 $.

Les titres québécois de Lassonde, Tecsys, iA Groupe financier et Savaria ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Lightspeed, CAE, Coveo, Transat, Air Canada et Lion ont à nouveau reculé cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.