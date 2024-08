(Toronto) Le principal indice boursier canadien a augmenté vendredi, aidé par des gains dans la valeur des métaux de base, tandis que Wall Street a grimpé modérément en cette dernière journée d’une semaine très volatile.

La Presse Canadienne

L’indice composite S&P/TSX a progressé de 85,69 points à 22 311,30.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a augmenté de 51,05 points à 39 497,54. L’indice S&P 500 a haussé de 24,85 points à 5344,16, tandis que l’indice composite NASDAQ a grimpé de 85,28 points à 16 745,30.

Le dollar canadien s’échangeait à 72,82 cents US contre 72,76 cents US jeudi.

Le pétrole brut a augmenté de 65 cents US à 76,84 $ US le baril et le gaz naturel a augmenté d’un cent US à 2,14 $ US le million de BTU.

L’or a bondi de 10,10 $ US à 2473,40 $ US l’once et le cuivre a augmenté de trois cents US à 3,99 $ US la livre.