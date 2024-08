(Toronto) Le principal indice boursier canadien a gagné près de 350 points jeudi, porté par une reprise généralisée du marché, tandis que Wall Street a également repris de la vigueur.

La Presse Canadienne

« C’est une semaine mouvementée », a affirmé Ashish Utarid, vice-président adjoint de la stratégie d’investissement chez IG Gestion de patrimoine.

Les actions ont fortement chuté lundi, en réaction à des données du marché du travail américain plus faibles que prévu. Une hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon a également provoqué une onde de choc dans le monde entier. Les investisseurs ont vendu des actions pour tenter d’atténuer les risques liés aux investissements réalisés à l’aide de fonds financés à bas prix, empruntés principalement en yen.

Les marchés américains ont récupéré une partie des pertes mardi avant de revenir dans le rouge mercredi.

Jeudi, les marchés ont remonté, ce qui fait que la semaine – jusqu’à présent – n’a été qu’une irrégularité, a déclaré M. Utarid. En fait, ce jeudi a été la meilleure journée du S&P 500 depuis 2022, l’indice ayant bondi de 2,3 %, tandis que le NASDAQ a grimpé de 2,9 % et le Dow Jones de 1,8 %.

« En fin de compte, ce que nous avons vu était potentiellement la réponse appropriée. » La remontée n’a pas touché les « entreprises qui avaient connu des valorisations très élevées et des rendements excédentaires au cours des 12 derniers mois », a-t-il ajouté.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a gagné 683,04 points à 39 446,49. L’indice S&P 500 a augmenté de 119,81 points à 5319,31, tandis que l’indice composite NASDAQ a grimpé de 464,22 points à 16 660,02.

L’indice composite S&P/TSX a gagné 344,66 points à 22 225,61.

Les données récentes sur l’emploi ont montré un ralentissement du marché du travail, ce que les banques centrales tentaient d’atteindre, a affirmé M. Utarid.

« Il va y avoir une période d’ajustement, et c’est exactement pourquoi le taux directeur avait été relevé », a-t-il indiqué.

Aux États-Unis, où la banque centrale devrait commencer à réduire le taux directeur en septembre, les huit prochaines semaines seront essentielles pour comprendre la trajectoire des données économiques, a-t-il fait savoir.

Nous nous dirigeons vers une normalisation des taux, nous nous dirigeons vers une normalisation du taux de chômage et nous nous dirigeons vers une normalisation de la croissance régulière de l’emploi. Ashish Utarid, vice-président adjoint de la stratégie d’investissement chez IG Gestion de patrimoine

Certains sur le marché parient que la Réserve fédérale des États-Unis pourrait même réduire son taux de 50 points de base (0,5 %) en septembre, mais M. Utarid pense que ce serait une réaction excessive de la part de la banque centrale.

Les bénéfices des entreprises au deuxième trimestre ont été bons dans l’ensemble jusqu’à présent, a-t-il déclaré, les consommateurs semblant relativement résilients malgré le ralentissement de l’économie.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’échangeait à 72,76 cents US jeudi contre 72,79 cents US mercredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole augmentait de 96 cents US pour atteindre 76,19 $ US le baril et le gaz naturel grimpait de deux cents US à 2,13 $ US le million de BTU.

L’or a gagné 30,90 $ US à 2463,30 $ US l’once et le cuivre a augmenté d’un cent US à 3,96 $ US la livre.