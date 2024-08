(New York) Le calme revient à Wall Street, et les actions américaines se maintiennent après que le marché japonais a grimpé en flèche plus tôt mardi pour rebondir après sa pire perte depuis 1987.

Stan Choe Associated Press

Le S&P 500 était en hausse de 0,2 % dans les premiers échanges et en passe de rompre une série de trois jours de baisse brutale. Il avait chuté d’un peu plus de 6 % après que plusieurs rapports plus faibles que prévu aient suscité des inquiétudes quant à la capacité de la Réserve fédérale à freiner trop fortement et trop longtemps l’économie américaine par le biais de taux d’intérêt élevés afin de lutter contre l’inflation.

Le Dow Jones était en hausse de 47 points, soit 0,1 %, à 9 h 43, heure de l’Est, et le NASDAQ composite était en baisse de 0,3 %.

Les bénéfices plus élevés que prévu de plusieurs grandes entreprises américaines ont contribué à soutenir le marché. Kenvue, la société à l’origine du Tylenol et des pansements, a bondi de 13,5 % après avoir annoncé un bénéfice plus élevé que prévu, en partie grâce à des prix plus élevés pour ses produits. Uber a progressé de 4,3 % après avoir facilement dépassé les prévisions de bénéfices pour le dernier trimestre.

Caterpillar est passé d’une perte précoce à un gain de 1,7 % après avoir annoncé des bénéfices plus élevés que prévu, mais un chiffre d’affaires plus faible.

Plusieurs facteurs techniques ont pu accélérer le récent effondrement des marchés, au-delà des faibles données sur l’embauche aux États-Unis et d’autres rapports, dans ce que les stratèges de Barclays appellent « une tempête parfaite » pour provoquer des mouvements extrêmes sur les marchés. L’un d’entre eux est centré sur Tokyo, où une opération favorite des fonds spéculatifs et d’autres investisseurs a commencé à s’effilocher la semaine dernière après que la Banque du Japon a rendu les emprunts plus coûteux en augmentant les taux d’intérêt à un niveau supérieur à zéro.

Les investisseurs qui avaient emprunté des yens japonais à bas prix pour les investir ailleurs dans le monde se sont ainsi retrouvés dans l’embarras. L’abandon de ces transactions pourrait avoir contribué à accélérer la chute des marchés dans le monde entier.

Mais le Nikkei 225 du Japon a bondi de 10,2 % mardi, après une chute de 12,4 % la veille, la pire depuis le krach du lundi noir de 1987. Les actions à Tokyo ont rebondi alors que la valeur du yen japonais s’est légèrement stabilisée par rapport au dollar américain après plusieurs jours de fortes hausses.

« La vitesse, l’ampleur et le facteur de choc démontrent clairement » à quel point les mouvements ont été motivés par la position des opérateurs de marchés, plutôt que par les inquiétudes concernant l’économie, selon les stratèges de Barclays dirigés par Stefano Pascale et Anshul Gupta.

Pourtant, certaines voix à Wall Street continuent d’appeler à la prudence.

Barry Bannister, stratège en chef pour les actions chez Stifel, prévient que d’autres baisses pourraient se produire en raison du ralentissement de l’économie américaine et de l’inflation galopante. Il prédit depuis un certain temps une « correction » des cours boursiers américains, reconnaissant même en juillet que son premier pronostic était prématuré. C’était deux jours avant que le S&P 500 n’atteigne son dernier record historique et ne commence à s’effondrer.

Bien que les craintes d’un ralentissement de l’économie américaine augmentent, celle-ci est toujours en croissance et une récession est loin d’être une certitude. Le marché boursier américain reste également en forte hausse depuis le début de l’année. L’indice S&P 500 a atteint des dizaines de sommets historiques cette année, en partie grâce à la frénésie autour de la technologie de l’intelligence artificielle, et les critiques ont dit que les prix semblaient trop élevés.

Ailleurs, les marchés européens sont restés à l’écart du rebond, avec des indices boursiers en légère baisse en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.