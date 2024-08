Pendant des années, des fonds spéculatifs ont acheté des actions à Wall Street grâce à des emprunts faits en yens, pour profiter des bas taux d’intérêt liés à la devise japonaise. En changeant de stratégie, ils participent à tirer vers le bas les principaux indices boursiers américains. Deux experts expliquent le phénomène financier du carry trade.

Qu’est-ce que le carry trade ?

Le carry trade, ou opération spéculative sur écart de rendement, consiste à emprunter dans une devise où les taux d’intérêt sont bas afin d’investir dans un actif qui est dans une devise plus élevée. Dans les dernières années, nombre d’investisseurs se sont ainsi tournés vers le Japon – où le taux directeur a longtemps été en territoire négatif – pour faire des emprunts. Une réalité qui, dans le secteur boursier, est baptisée le yen carry trade. Dans ce cas précis, « l’opération consiste à emprunter en monnaie japonaise – à un taux qui frôle pratiquement le 0 % – pour acheter des actifs plus rémunérateurs dans d’autres devises comme celles des États-Unis, de l’Australie ou du Canada », explique le sénateur indépendant Clément Gignac, anciennement chef d’iA Groupe financier.

Comment ça affecte les Bourses américaines ?

En mars dernier, la Banque du Japon a mis un terme à sa politique monétaire accommodante en rehaussant son taux directeur à 0 %. Le 30 juillet dernier, l’institution a de nouveau haussé son taux à 0,25 % et a indiqué envisager des hausses supplémentaires. Les taux d’intérêt japonais ne sont donc plus aussi favorables aux investisseurs qui misent sur un emprunt à moindre coût, indique l’économiste Mathieu Marchand. « Il y a des investisseurs qui se départissent de leurs actifs [aux États-Unis par exemple] pour liquider les emprunts [qu’ils ont précédemment faits au Japon] », résume-t-il. Ce phénomène explique en bonne partie la baisse observée sur les marchés boursiers, selon lui. Le Wall Street Journal rapportait lundi les plus récentes estimations de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). On y apprenait que les fonds de couverture et spéculatifs détenaient plus de 180 000 contrats en yens pour une valeur estimée à 14 milliards de dollars américains. Or, la semaine dernière, nombre de ces fonds ont retiré leurs billes, faisant fondre leur position d’environ 6 milliards de dollars.

Pas la seule explication

On pourrait assister « au début de la fin » de cette stratégie d’investissement, avance Clément Gignac. La hausse des taux d’intérêt au Japon « a peut-être envoyé un signal que c’est la fin de la récréation et que certains [qui empruntaient en yens pour investir en dollars américains] doivent devenir plus prudents ». L’économiste et sénateur indépendant rappelle toutefois qu’il est difficile d’évaluer avec précision la place qu’occupe cette stratégie d’investissement dans le secteur. Combien de fonds spéculatifs y ont eu recours ? Combien ont-ils investi ? « Il y a quelque chose d’obscur là-dedans », dit-il, précisant que la difficulté de mesurer le phénomène crée de l’incertitude. Il ajoute que le fait d’utiliser comme levier d’investissement des emprunts en yens n’explique pas à lui seul la baisse des principaux indices boursiers. « Il faut le voir dans un contexte plus large », dit-il, rappelant la publication vendredi dernier du taux de chômage du ministère du Travail américain. Celui-ci s’est établi à 4,3 % en juillet, soit plus que ce qui était anticipé. « Et le taux de chômage est un indicateur économique qui permet de jauger l’état de l’économie », dit-il.