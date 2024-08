Un rapport sur l’emploi paru vendredi fait état du taux de chômage le plus élevé depuis presque trois ans aux États-Unis. Depuis, les marchés boursiers, qui craignent une récession, s’agitent. Mais la panique est-elle justifiée ? Voici le point de vue de deux économistes.

« Un réveil brutal »

« Le rapport de vendredi, c’est un réveil brutal parce que la banque centrale américaine avait misé sur un taux de chômage à 4 % d’ici la fin de l’année », estime Stéfane Marion, économiste et stratège en chef de la Financière Banque Nationale.

Le taux de chômage aux États-Unis s’est élevé à 4,3 % en juillet, soit deux dixièmes de point de pourcentage de plus que ce qui était initialement prévu. Il s’agit du taux le plus élevé depuis octobre 2021.

« Il suffit des fois de quelques semaines pour faire en sorte de jeter par terre un scénario économique », résume M. Marion.

À l’origine de l’inquiétude

C’est la règle de Sahm, un indicateur normalement fiable de récession, qui a déclenché le signal d’alarme auprès des marchés boursiers. La règle, au fil des ans, a démontré que jamais une récession n’a été évitée lorsque la moyenne des trois derniers mois du taux de chômage atteint 0,5 point de pourcentage de plus que son niveau le plus bas de la dernière année.

« La Fed avait la plupart du temps abaissé les taux d’intérêt avant le déclenchement de la règle de Sahm lors des épisodes précédents [de récession] », ont établi les économistes de la Financière Banque Nationale dans une note aux investisseurs publiée vendredi.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Stéfane Marion, économiste et stratège en chef de la Financière Banque Nationale

La Réserve fédérale américaine (Fed) aurait-elle trop tardé à abaisser ses taux cette fois-ci, alors qu’ils sont actuellement à leur plus haut niveau depuis 20 ans ?

Selon Stephen Innes, analyste chez SPI AM, si la Fed abaisse de 50 points de base au lieu des 25 attendus par le marché, ce serait sa façon « d’avouer qu’elle a mis trop de temps à assouplir sa politique monétaire », rapportait l’AFP lundi.

« Nous pensons qu’il serait imprudent de considérer la situation actuelle comme une occasion d’acheter à la baisse des actions », ont conclu les économistes de la Financière Banque Nationale, lundi, dans leur analyse.

Jusqu’au Canada

Selon Stéfane Marion, la hausse du taux de chômage aux États-Unis affecte les dépenses de consommation. « On le voit déjà au niveau des compagnies [et] il y a très peu de création d’emplois à temps plein aux États-Unis depuis le début de l’année », souligne-t-il.

Un total de 114 000 emplois ont été créés en juillet aux États-Unis. C’est environ 65 000 de moins que le mois précédent.

Au Canada, le taux de chômage a atteint en juillet son plus haut niveau depuis janvier 2022, et 1400 emplois ont été perdus, d’après Statistique Canada.

Le prochain rapport canadien sur l’emploi sera dévoilé vendredi.

« Il y a fort à parier que l’économie canadienne, elle aussi, pourrait décevoir », résume Stéfane Marion.

« Il y a une marge »

« Il y a certains signes de faiblesse, mais de là à conclure que l’économie américaine est officiellement entrée en récession, il y a une marge entre les deux », croit Benoit Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins.

Selon M. Durocher, plusieurs autres indicateurs – mis à part la règle de Sahm – sont à prendre en considération pour évaluer la possibilité qu’une récession se pointe le bout du nez, comme la croissance du produit intérieur brut (PIB), qui a surpris les analystes et atteint 2,8 % en rythme annualisé au deuxième trimestre 2024.

D’après l’ancienne économiste derrière la règle, Claudia Sahm, la régularité statistique ne s’applique pas cette fois-ci, selon ce que rapportait le magazine américain Fortune vendredi. « Personne ne devrait paniquer à l’heure actuelle, même si cela semble être le cas pour certains », a-t-elle déclaré.

Un taux altéré

L’économiste Marc-Antoine Dumont, du Mouvement Desjardins, estime que l’enquête auprès des ménages américains est « moins fiable et plus volatile, et que sa marge d’erreur est bien plus grande que celle de l’enquête auprès des entreprises », dans une analyse publiée après le dévoilement du taux de chômage chez nos voisins du Sud.

Et selon Benoit Durocher, la pandémie a ébréché tout repère historique dans les marchés boursiers.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Benoit Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins

« Il faut comprendre qu’on part d’un niveau de taux de chômage qui était déjà très, très bas, explique-t-il. Au Canada, on rajoute une couche à ça. Il y a toute la question de l’immigration qui vient grandement influencer l’évolution du taux de chômage. »

Selon Statistique Canada, le taux de chômage des personnes arrivées au pays depuis moins de cinq ans se situe à 12,5 %, ce qui influence à la hausse le taux de chômage global.

Pressions sur la Fed

Somme toute, M. Durocher croit qu’il faut analyser la situation du marché du travail sous certaines réserves. « Il y a des signes de ralentissement. Mais quand on regarde la situation dans son ensemble, il n’y a rien qui nous permet de conclure qu’on est en récession en ce moment », dit-il.

Si le président de la Fed a cherché à se montrer rassurant mercredi dernier, en conférence de presse, les économistes Stéfane Marion et Benoit Durocher s’entendent pour dire que les marchés financiers auraient aimé que l’organisation s’avance davantage sur l’abaissement de ses taux. ​​

« C’est une certaine déception de ce côté-là », conclut Benoit Durocher, qui précise que la pression s’est accrue sur la Fed pour qu’elle revoie ses taux avant même sa prochaine réunion.

Tout indique que la Fed devrait commencer la réduction de son taux cible au plus tard en septembre.