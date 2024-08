La déroute s’est poursuivie sur les marchés boursiers lundi, offrant aux investisseurs un début de mois d’août atroce.

« Ce n’est pas un marché facile. On assiste à une débandade assez rapide depuis mercredi après-midi », lance Philippe Côté, vice-président et gestionnaire principal de portefeuille chez Gestion de placements Eterna.

Les principaux indices américains ont reculé de 3 % lundi pour entreprendre la semaine comme la précédente s’était terminée vendredi. Des chiffres décevants sur l’emploi aux États-Unis, publiés cette journée-là, avaient ébranlé la confiance des investisseurs quant à la solidité de l’économie américaine.

PHOTO FOURNIE PAR PHILIPPE CÔTÉ Philippe Côté, vice-président et gestionnaire principal de portefeuille chez Gestion de placements Eterna

« La Fed a dit mercredi qu’elle ne baissera pas les taux avant septembre. C’est loin. La Fed a souvent été trop lente à réagir et là, les marchés commencent à s’inquiéter que la Fed ait pu faire une erreur. Les risques de récession augmentent », commente Philippe Côté.

Cet expert prévient de faire attention de ne pas réagir en panique mardi à la réouverture des marchés canadiens, car un creux à court terme a peut-être été atteint lundi.

Un rebond ou une normalisation pourrait être observé pendant quelques jours. Philippe Côté, vice-président et gestionnaire principal de portefeuille chez Gestion de placements Eterna

M. Côté souligne que l’indice de volatilité du marché américain VIX – une mesure ou un indicateur de l’anxiété ressentie – a monté à près de 70 durant la séance de lundi. « La plupart du temps, quand le VIX monte à plus de 50, le marché approche d’un creux à court terme. »

Si la Bourse de Toronto était fermée lundi pour souligner le congé civique – un jour férié dans la plupart des provinces canadiennes le premier lundi d’août –, plusieurs titres canadiens inscrits sur les places boursières des deux côtés de la frontière ont enregistré des reculs au cours de la première journée de la semaine.

PHOTO AVA PELLOR, THE NEW YORK TIMES La déroute s’est poursuivie sur les marchés boursiers lundi.

Le marché canadien sera donc en partie en mode rattrapage en matinée ce mardi, car les actions des grandes banques canadiennes ainsi que celles de CGI et de CAE ont en moyenne perdu 2 % de leur valeur lundi.

Assisterait-on à un revirement ?

« Nous pourrions être en train d’observer un retournement sur les marchés boursiers », croit le gestionnaire de portefeuille Philippe Le Blanc, chef des placements de la firme Cote 100.

Il note que l’indice S&P 500 ne s’est apprécié que de 1 % en juillet, alors que les indices comportant moins de titres technologiques ont mieux performé : le S&P/TSX canadien a augmenté de 6 %, le Dow Jones, de 4,5 %, et le Russell 2000 (composé de 2000 sociétés américaines de plus petites capitalisations), de 10 %.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Philippe Le Blanc, chef des placements chez Cote 100

« Sans vouloir focaliser excessivement sur le court terme, le retournement des marchés a débuté le 11 juillet, date à laquelle un rapport économique a indiqué un taux d’inflation moins élevé que prévu aux États-Unis. Depuis cette date, ce sont surtout les mégacapitalisations de l’indice qui ont écopé, en particulier les 7 magnifiques », fait-il remarquer dans un commentaire mensuel envoyé à ses clients au cours de la fin de semaine.

En fin de semaine, les investisseurs ont appris que Warren Buffett avait réduit de moitié sa position dans Apple durant le deuxième trimestre. La montée récente des taux d’intérêt au Japon a fait dégringoler l’indice Nikkei lundi et semble peser sur les grandes capitalisations technologiques.

Il est sûrement trop tôt pour confirmer un renversement de marché, mais je demeure convaincu que la performance des 7 magnifiques (Nvidia, Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Apple, Tesla) sera moins élevée que celle du reste du marché boursier au cours des années à venir. Philippe Le Blanc, chef des placements à la firme Cote 100

Philippe Côté ne contredit pas nécessairement son collègue Le Blanc, mais apporte un bémol. Il se trouve à son avis des titres beaucoup plus attrayants que les 7 magnifiques en ce moment. « C’est cependant difficile de ne pas en avoir en portefeuille, car ça représente une grande portion de l’économie mondiale », précise-t-il néanmoins.

Conseils aux investisseurs

Avant de repositionner son portefeuille de façon plus défensive – si ce n’est pas déjà fait –, Philippe Côté dit qu’il faut se demander si l’économie américaine s’en va en récession et si le marché s’apprête ainsi à réellement souffrir. Il peut alors s’avérer judicieux de profiter d’un potentiel rebond à court terme pour effectuer des ajustements.

Selon lui, si le portefeuille d’un investisseur n’a pas une grande exposition aux entreprises de technologies, il n’y a pas panique en la demeure. « On ne bouge pas », dit-il.

« Si une personne n’a par ailleurs pas beaucoup de revenu fixe ou de titres à dividendes, c’est peut-être le moment d’augmenter sa position. Il y a possiblement une opportunité là », évoque-t-il.

À son avis, les évaluations accordées aux entreprises du secteur des technologies étaient « beaucoup trop élevées ».

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS Le S&P 500 est en baisse de 10 % depuis le 19 juillet.

Concentration extrême

« C’est vraiment les technologies qui corrigent et on ne retrouve pas au Canada le même genre de titres surévalués qu’aux États-Unis. On est dans une situation différente », précise-t-il.

« Ne perdez pas le cap », dit le gestionnaire de portefeuille Jean-Paul Giacometti, de la firme montréalaise Claret, dans un commentaire formulé en fin de journée lundi.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Paul Giacometti, gestionnaire de portefeuille chez Claret

Vous manquez de sommeil à l’idée d’une baisse possible ou aimeriez simplement être plus prudent ? Vous pouvez augmenter vos liquidités à environ 10-15 % de votre portefeuille. Ainsi, si la baisse continue, vous pourrez acheter à meilleur prix. Jean-Paul Giacometti, gestionnaire de portefeuille chez Claret

Observer une baisse de 10 % des marchés au cours d’une année n’est absolument pas anormal, selon lui. Et le S&P 500 est en baisse de 10 % depuis le 19 juillet. Un point plus inquiétant, à son avis, est la concentration de l’indice S&P 500.

« Voulez-vous vraiment mettre presque tous vos œufs dans le même panier ? Les six plus importantes compagnies des 500 plus grandes aux États-Unis ont un poids de près de 30 % de l’indice. Détenir ces compagnies, oui, mais dans ces proportions ? Cela nous paraît risqué. De plus, est-ce possible que ces compagnies continuent de grossir plus vite que toutes les autres à long terme ? Douteux, car si c’est cela qui se produit, elles vont finir par avaler tout le monde. Improbable, il nous semble. »