Avec 1400 fonds négociés en Bourse (FNB) créés dans les dernières années, et plusieurs milliards sous gestion, est-ce que ce phénomène des FNB crée une pression artificielle sur la demande d’actions, faisant croire qu’une partie de la bonne performance des indices serait artificielle ? Claude Rhéaume

L’investissement passif dans les fonds négociés en Bourse (FNB) peut réduire l’attention portée aux éléments fondamentaux par les investisseurs et contribuer à gonfler les ratios cours-bénéfice, répond Guillaume Arseneau, analyste associé au sein de la firme Canaccord Genuity Marchés des capitaux.

De façon générale, dit-il, les études sur le sujet trouvent un lien statistique positif entre l’inclusion de titres dans un FNB et les évaluations des actions.

« On parle ici d’un ordre de grandeur de 1 à 2 % sur le ratio cours-bénéfice (C/B) par rapport aux titres qui ne sont pas inclus. Nous ne pouvons que spéculer sur les causes, car un lien statistique ne représente pas nécessairement un lien de cause à effet », indique-t-il.

Si les FNB concernent principalement les grandes capitalisations boursières, il ajoute que la concentration des flux de capitaux vers ces véhicules de placement peut augmenter les ratios cours-bénéfice du marché étant donné le poids relatif de ces titres dans les indices et FNB.

Thématiques d’investissement

Cet impact peut aussi se matérialiser par les thématiques d’investissement. À cet effet, il cite par exemple la popularité croissante d’un secteur en particulier, pour un certain temps. « En d’autres mots, tous les bateaux surfent sur la vague quand elle passe », dit Guillaume Arseneau.

Il faut par ailleurs, ajoute-t-il, différencier la liquidité d’un FNB sur le marché et la liquidité des titres sous-jacents.

« La liquidité peut se tarir rapidement lorsque le marché devient plus turbulent ou incertain. Cette situation peut amplifier les mouvements de prix et des ratios cours-bénéfice lors d’une correction boursière. »

Suivant cette logique, les FNB peuvent aussi réduire le ratio cours-bénéfice du marché dans certaines conditions.

Guillaume Arseneau soutient que l’analyse des performances des titres boursiers et donc de l’effet possible des FNB sur le marché est difficile parce que les performances et rendements ne reflètent pas uniquement les attentes sur les bénéfices futurs, mais aussi le niveau et la direction des taux d’intérêt et des flux de capitaux entrants ou sortants du marché, pour ne nommer que quelques facteurs.

« Il est généralement accepté que les FNB permettent aux investisseurs d’acheter un portefeuille d’actions potentiellement plus diversifié et à moindre coût que s’ils achetaient des actions à la pièce. »

De plus, Guillaume Arseneau souligne que la facilité d’acheter un FNB pour un petit investisseur peut avoir pour effet d’attirer du capital financier qui ne serait jamais entré dans le marché boursier sans cette innovation.

« En d’autres mots, plus de dollars dans le marché pour la même quantité d’actions en circulation, toutes choses étant égales par ailleurs, se traduiraient en une augmentation du cours-bénéfice. »

