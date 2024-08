(New York) La Bourse de New York évoluait en nette baisse vendredi et les taux obligataires chutaient, après une augmentation du taux de chômage aux États-Unis en juillet, signe d’un ralentissement de l’activité de la première économie mondiale.

Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir L’action du fabricant américain de semi-conducteurs Intel s’écroulait de 28 % à Wall Street vendredi, en matinée à New York, après que le groupe a annoncé un grand plan social pour licencier plus de 15 % de son personnel d’ici à la fin de l’année.

Le géant américain perdait ainsi sur le papier plus de 30 milliards de dollars de valorisation boursière alors que son titre valait 20,95 dollars, en chute de 28,08 % à 10 h 05 (heure de l’Est).

Vers 9 h 50 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones reculait de 1,24 %, le NASDAQ, à dominante technologique, chutait de 2,38 %, plombé notamment par Intel qui s’écroulait de 27 % après l’annonce de 15 000 suppressions d’emplois. Le S&P 500 s’affaissait de 1,53 %.

Le taux de chômage américain en juillet a augmenté plus que prévu à 4,3 % contre 4,1 %.

C’est le plus haut taux de sans-emploi depuis octobre 2021, représentant 352 000 chômeurs de plus à 7,2 millions.

Par ailleurs 114 000 emplois seulement ont été créés le mois dernier, contre 179 000 le mois d’avant (un chiffre révisé en forte baisse) et 185 000 prévus.

Du côté du marché obligataire, les rendements chutaient de façon spectaculaire, anticipant les besoins de l’économie pour des taux plus bas. Le rendement à dix ans tombait à 3,83 % au plus bas depuis plus d’un an, contre 3,93 % la veille et 4,15 % en début de semaine.

Le taux à deux ans, le plus influencé par celui de la Fed, tombait à 3,94 % contre 4,14 % la veille.

La veille déjà préoccupée par des résultats d’entreprises mitigés et des indicateurs décevants, le Dow Jones avait lâché 1,21 % à 40 347,97 points, signant sa pire séance depuis mai, le NASDAQ avait reculé de 2,30 % à 17 194,14 points et le S&P 500 de 1,37 % à 5446,68 points.

« Ce rapport sur l’emploi est si faible que cela pourrait changer les données pour la Fed. Le marché croit maintenant, à 60 %, aux chances d’une baisse des taux de 50 points de base en septembre ET en novembre », a commenté Chris Low de FHN Financial.

Cela représente un changement brutal d’état d’esprit du marché puisque jusqu’ici les investisseurs anticipaient plutôt une baisse de 25 points de base en septembre.

À la cote, le fabricant de microprocesseurs Intel s’effondrait de 27 % plombant le NASDAQ, après des résultats décevants tant sur le chiffre d’affaires que sur le bénéfice du deuxième trimestre.

Le groupe lâchait au passage, sur le papier, quelque 32 milliards de dollars de valorisation boursière.

Intel a annoncé la suppression de 15 000 emplois, soit 15 % de ses effectifs, pour économiser à terme 10 milliards de dollars de coûts d’exploitation.

Amazon, une des plus grosses capitalisations de Wall Street, membre du NASDAQ et du Dow Jones, enfonçait les indices, lâchant 9,81 %.

Le géant du commerce en ligne et de l’infonuagique (informatique à distance) a certes doublé son bénéfice, mais son chiffre d’affaires a déçu.

Le groupe de Jeff Bezos a réalisé 148 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, en hausse de 10 % sur un an, mais légèrement inférieur aux prévisions des analystes.

Les titres de Snap, la maison mère de Snapchat, fondaient de 22 %. Le groupe a réduit ses pertes à 249 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 377 millions il y a un an, mais ses prévisions pour le trimestre en cours ont déçu le marché.

La major pétrolière Exxon Mobil gagnait 1 %, ses résultats au deuxième trimestre ayant profité d’un record de production.

Le chiffre d’affaires a progressé de plus de 12 % pour atteindre 93,06 milliards de dollars tandis que le bénéfice net a bondi de 17,26 % à 9,24 milliards de dollars, dépassant les attentes.

Chevron en revanche a vu son bénéfice net reculer sous l’effet d’une baisse des marges de raffinage. Le chiffre d’affaires a lui progressé de 4,7 % à 51,18 milliards de dollars, supérieur aux attentes. L’action était sanctionnée, baissant de 2,56 %.