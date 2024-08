(Toronto) Le principal indice boursier canadien a effacé ses gains de la veille en fin de matinée jeudi, en baisse de 1,6 %, la plupart des principaux secteurs étant en recul, tandis que les marchés américains ont également chuté.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX a perdu 366,30 points à 22 744,51.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles baissait de 473,45 points à 40 369,34. L’indice S&P 500 cédait 40,49 points à 5481,81, tandis que l’indice composite NASDAQ diminuait de 256,74 points à 17 342,66.

Le dollar canadien s’échangeait à 72,25 cents US, contre 72,42 cents US mercredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut baissait de 71 cents à 77,20 $ US le baril et celui du gaz naturel augmentait de deux cents à 2,06 $ US le million de BTU.

Le contrat de l’or augmentait de 19,30 $ US à 2492,30 $ US l’once et celui du cuivre prenait sept cents à 4,11 $ US la livre.