(New York) La Bourse de New York a conclu sa séance en nette hausse mercredi, la technologie en tête, encouragée par les propos du patron de la Fed évoquant une possible baisse des taux d’intérêt en septembre si l’inflation continue de faiblir aux États-Unis.

L’indice Dow Jones a avancé de 0,24 % à 40 842,79 points, le NASDAQ, à dominance technologique, a bondi de 2,64 % à 17 599,40 points et le S&P 500 a pris 1,58 % à 5522,30 points.

La banque centrale américaine (Fed) a maintenu mercredi ses taux inchangés à leur haut niveau de 5,25 % à 5,50 %, comme s’y attendaient les marchés.

Son président, Jerome Powell, a affirmé que « si les conditions sont réunies, la baisse des taux pourrait intervenir dès la réunion de septembre » du comité de politique monétaire de l’institution, le FOMC.

« Le sentiment général au sein du comité est que l’économie se rapproche du moment où il sera approprié de réduire nos taux », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion de la Fed tenue mardi et mercredi.

Le marché obligataire a réagi à ces propos faisant chuter les rendements américains à dix ans qui sont tombés à 4,06 % au lieu de 4,13 % la veille.

« M. Powell a laissé la porte ouverte à une baisse des taux. A ce stade, la question n’est pas s’ils vont le faire mais quand vont-ils le faire », a commenté auprès de l’AFP Adam Sarhan, analyste de 50 Park Investments.

Si des progrès ont été notés sur le front de l’inflation, « ceux-ci ne sont pas suffisants puisque la Fed n’a pas pu baisser les taux dès (sa) réunion » de cette semaine, a souligné l’analyste.

« La Fed commence à être à l’aise avec l’idée qu’elle peut avoir l’inflation sous contrôle. On voit la lumière à la fin du tunnel ! », a résumé Adam Sarhan.

Déjà avant la fin de la réunion monétaire de la Fed, Wall Street avait démarré d’un bon pied, interrompant la rotation des portefeuilles qui s’est faite au cours des dernières séances au détriment de la technologie.

Les actions des entreprises oeuvrant en technologie ont repris de la vigueur.

Le titre de Nvidia, concepteur de puces pour l’intelligence artificielle (IA) et vedette du marché, s’est envolé de 12,81 % à 117,02 dollars, après que cette action avait été divisée par dix début juin.

Ce bond s’explique aussi par les bons résultats annoncés par son concurrent AMD dans les microprocesseurs consacrés à l’IA générative, qui montrent encore une fois combien le secteur est porteur.

Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a grimpé de 9 % à 5,8 milliards de dollars. Le groupe prévoit 6,7 milliards pour le trimestre en cours.

Son bénéfice a bondi de 19 %. AMD, dont le titre a fini en hausse de 4,26 % à 144,48 dollars, a précisé que son activité liée à l’équipement des centres de données avait doublé.

Tous les grands noms du secteur ont retrouvé des couleurs après plusieurs séances chahutées. Apple a gagné 1,50 %, Amazon a grimpé de 2,90 % et Tesla a bondi de 4,25 %.

Avant l’annonce d’une hausse de 73 % du bénéfice trimestriel du groupe après la clôture, l’action de Meta (Facebook) grimpait déjà de 2,51 % pour terminer à 474,83 dollars.

Dans les échanges électroniques après la fermeture, le titre du groupe dirigé par Mark Zuckerberg gagnait encore 3,69 %.

Du côté du Dow Jones, le titre de Boeing affiche une hausse de 2 % à 190,60 dollars, une façon de saluer la nomination d’un nouveau PDG, Kelly Ortberg, pour remplacer Dave Calhoun, emporté par la crise de production et de contrôle de qualité que traverse l’avionneur.

Mastercard a gagné 3,63 % après publication de résultats meilleurs que prévu pour le groupe de cartes de crédit qui s’est félicité « des solides dépenses des consommateurs ».

L’opérateur téléphonique T Mobile est monté de 3,95 % à 182,28 dollars, après avoir affiché des résultats supérieurs aux attentes avec un chiffre d’affaires de 19,77 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 3 % sur un an.

Les titres du réseau social Pinterest ont dévissé de 14,46 % à 31,95 dollars, alors que les projections d’activité pour le troisième trimestre, divulguées par le groupe, ont déçu.

Le TSX grimpe de près de 300 points

Les gains des actions énergétiques et des métaux de base ont fait grimper le principal indice boursier canadien de près de 300 points mercredi, tandis que les grands noms technologiques ont mené l’élan de Wall Street alors que la Réserve fédérale gardait inchangé son taux directeur.

L’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 286,14 points à 23 110,81.

Le dollar canadien s’échangeait à 72,42 cents US, en hausse par rapport à 72,20 cents US mardi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut augmentait de 3,18 $ US à 77,91 $ US le baril et celui du gaz naturel diminuait de neuf cents à 2,04 $ US le million de BTU.

Le contrat de l’or augmentait de 21,10 $ US à 2473 $ US l’once et celui du cuivre prenait 10 cents à 4,18 $ US la livre.

La Presse Canadienne