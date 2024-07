Un panneau à l’intersection de Broad Street et de Wall Street.

PHOTO PETER MORGAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York évoluait en hausse mardi, peu après l’ouverture, digérant une série de résultats mitigés qui offrent une image contrastée de l’économie américaine.

Agence France-Presse

Vers 10 h 10 (heure de l’Est), le Dow Jones grignotait 0,07 %, l’indice NASDAQ s’octroyait 0,33 % et l’indice élargi S&P 500 prenait 0,23 %.

La place new-yorkaise a reçu un déluge de publications, avant l’ouverture, dont elle essayait de tirer le bilan en début de séance.

« Le tableau est contrasté », a estimé Quincy Krosby, de LPL Financial. « Quand l’économie ralentit, il ne peut être que mitigé. »

Si beaucoup de sociétés ont dépassé les attentes, les investisseurs se focalisaient sur les comptes d’UPS (-11,92 %).

Le groupe de messagerie et de livraison de colis dévissait après avoir fait état de résultats sensiblement inférieurs aux projections du marché.

La directrice générale, Carol Tomé, a noté que, pour la première fois depuis deux ans, les volumes livrés aux États-Unis avaient augmenté, mais UPS n’en a pas moins abaissé ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice.

« UPS et FedEx ont des caractéristiques propres, mais sont aussi considérées comme le reflet de l’économie dans son ensemble », a pointé Quincy Krosby.

FedEx (-1,71 %) souffrait d’ailleurs également en Bourse de la publication d’UPS.

Patrick O’Hare, de Briefing.com, a aussi relevé la relative déception du groupe de produits d’hygiène Kimberly-Clark (-3,72 %), dont les revenus ont déçu.

Le groupe a connu un repli du chiffre d’affaires de son activité destinée aux professionnels, autre signe possible d’une dégradation de la conjoncture.

Autre indicateur repéré par les opérateurs, la chute des profits du sidérurgiste Nucor (+0,14 %), consécutive à une baisse des volumes et du prix de l’acier.

Mais l’impression a été contrebalancée par quelques grands noms, en premier lieu General Motors.

Le constructeur automobile a fait beaucoup mieux qu’anticipé, grâce à une bonne dynamique commerciale en Amérique du Nord lui a permis de gagner des parts de marché.

Amplifié par ses performances sur le segment des camionnettes, GM a revu en hausse ses objectifs hors éléments exceptionnels.

« En général, les ventes de pick-ups sont vues comme un baromètre de l’activité économique », a souligné Quincy Krosby.

« C’est un marché de détail, ou pour les petits entrepreneurs », a-t-elle précisé, donc une croissance de ce segment de marché « est souvent prise comme un signe d’optimisme » quant à la trajectoire de l’économie.

Le constructeur était néanmoins sanctionné (-6,19 %), le marché s’attardant sur les mauvaises ventes en Chine.

Wall Street a salué les bons chiffres de Coca-Cola (+0,85 %), qui a dépassé les attentes au deuxième trimestre, soutenu par une progression des volumes à l’international, mais aussi des hausses de prix.

Le groupe d’Atlanta a vu le Coca-Cola Zero afficher la plus forte croissance dans son portefeuille de boissons, et a relevé ses prévisions annuelles.

Dans un tout autre secteur, le groupe de défense américain Lockheed Martin (+3,94 %) a aussi surpassé les prédictions du marché et relevé ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice.

GE Aerospace (+6,18 %) a fait de même, soutenu, au deuxième trimestre, par une forte demande de pièces détachées.

Autre publication notable, mardi, celle de Spotify (+12,36 %), qui a vu ses bénéfices croître après un nouveau relèvement de ses tarifs d’abonnement.

Ailleurs à la cote, une nouvelle journée difficile s’annonçait pour Delta Air Lines (-0,64 %).

Le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg, a annoncé l’ouverture d’une enquête consécutive à l’annulation de milliers de vols par la compagnie depuis vendredi.

Delta est, de très loin, l’entreprise la plus touchée du secteur aérien par la panne géante qui a frappé vendredi des millions d’ordinateurs après une mise à jour d’un logiciel du spécialiste de cybersécurité CrowdStrike sur Windows, le système d’exploitation de Microsoft.

Wall Street se prépare à une seconde vague de résultats après la clôture, avec Tesla et Alphabet, qui devrait donner le la pour le secteur technologique tout entier.