L’indice Dow Jones grimpait de 0,53 %, le NASDAQ, à dominante technologique, gagnait 0,71 % et le S&P 500 0,51 %, vers 10 h 20.

(New York) La Bourse de New York évoluait dans le vert lundi, après que l’ancien président et candidat républicain Donald Trump a survécu à une tentative d’assassinat samedi ; les taux obligataires grimpaient en revanche.

L’attentat auquel a réchappé Donald Trump samedi lors d’un rassemblement en Pennsylvanie, « n’est pas le seul facteur, mais c’est un facteur important enraciné dans la spéculation selon laquelle l’échec de la tentative d’assassinat a augmenté les chances de réélection » du candidat républicain, a commenté Patrick O’Hare de Briefing.com.

« L’ancien président est considéré par beaucoup comme un candidat plus favorable au marché, en partie en raison de ses efforts en faveur de la déréglementation et d’une baisse du taux d’imposition des sociétés », a ajouté l’analyste.

Dans le même temps, les investisseurs du marché obligataire craignent que la volonté du camp Trump d’augmenter les droits de douane ne conduise également à une hausse de l’inflation.

Les taux à dix ans se tendaient à 4,22 % contre 4,18 %.

Pour Will Compernolle, de FHN Financial, « la politique est revenue au premier plan sur les marchés financiers ».

Les bons du Trésor réagissent « à la conviction des investisseurs d’une probabilité croissante d’un retour de Trump à la Maison-Blanche qui s’accompagnerait de déficits plus importants et d’une inflation à long terme plus élevée », commente l’analyste.

« La bonne nouvelle est que l’ancien président Trump n’a pas été blessé plus qu’à l’oreille, qu’il n’a pas été tué et par conséquent, je pense que le marché va continuer sur sa lancée », a estimé sur CNBC Sam Stovall, stratège des investissements chez CFRA Research.

L’action DJT du réseau social de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, était plébiscitée, s’envolant de 24 % à plus de 39 dollars, vers 9 h 50.

Au-delà des considérations politiques alors que débute lundi la convention républicaine à Milwaukee qui va officialiser jeudi la candidature de Donald Trump à l’élection présidentielle, les investisseurs vont se focaliser sur une nouvelle intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed).