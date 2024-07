L’indice Dow Jones a grimpé de 0,53 % touchant un sommet historique, le NASDAQ, à dominante technologique, a avancé de 0,40 % et le S&P 500 de 0,28 %, selon des résultats provisoires.

(New York) La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, le Dow Jones atteignant un nouveau record, après que l’ancien président américain et candidat républicain Donald Trump a survécu à une tentative d’assassinat samedi.

Agence France-Presse

