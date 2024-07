Après un autre trimestre étonnant pour les Bourses américaines, encore suralimentées par quelques très gros titres en technologies, comment se profilent les perspectives d’investissement pour les prochains mois ? C’est le moment du tour d’horizon trimestriel avec les experts du « Portefeuille fictif » de La Presse. Un dossier préparé par le journaliste Martin Vallières.

Plus de volatilité en vue

Chaque trimestre, La Presse demande à quatre experts d’analyser la conjoncture pour faire fructifier un portefeuille fictif d’un capital initial de 100 000 $, et donc à la portée de la plupart des particuliers-investisseurs. Dans ce troisième rendez-vous de 2024, ces experts reviennent brièvement sur le deuxième trimestre et décrivent leurs perspectives pour les prochains mois sur les marchés financiers d’investissement. Aussi, ils recalibrent leur répartition d’actifs individuelle pour le troisième trimestre de 2024 en fonction d’un portefeuille équilibré de référence – c’est-à-dire établi à 60 % en actions et à 40 % en obligations et encaisse, avec des écarts de répartition limités à 10 % en plus ou en moins.

PHOTO PETER MORGAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La bourse de New York

Quels constats pour le deuxième trimestre de 2024 ?

Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Répartition d’actifs globale, Fiera Capital

« Le récit d’un “atterrissage en douceur” de l’économie qui s’est prolongé durant le deuxième trimestre a suscité un nouvel élan haussier parmi les principaux marchés boursiers. Aux États-Unis, l’indice S&P500 a enregistré une progression solide, mais principalement portée par un groupe très restreint de gros titres du secteur des technologies numériques. Au Canada, l’indice S&P/TSX est resté à la traîne de ses pairs internationaux en raison de la faible performance des gros secteurs de l’énergie et de la finance. Sur les marchés internationaux, l’indice boursier MSCI EAFE (Europe, Asie et Extrême-Orient) a également connu des difficultés avec l’intensification des risques politiques à la suite des élections en Europe et en France. Par ailleurs, les marchés obligataires ont généré des résultats légèrement positifs. Le rendement des bons du Trésor américain a augmenté alors que les investisseurs révisaient leurs attentes d’une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). Mais au Canada, les rendements obligataires ont été freinés par des chiffres d’inflation beaucoup plus faibles qui ont ouvert la voie à un assouplissement de la politique monétaire de la Banque du Canada. »

PHOTO FOURNIE PAR FIERA CAPITAL Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Répartition d’actifs globale, Fiera Capital

Michel Doucet, vice-président, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuilles, Desjardins Gestion de patrimoine

« Le deuxième trimestre sur les marchés financiers s’est avéré relativement bien aligné avec les prévisions économiques et financières que je m’étais fixées : ralentissement de l’activité économique en Amérique du Nord, l’inflation qui s’atténue vers la cible [des banques centrales] et la Banque du Canada qui a effectué une première baisse de son taux directeur. Par ailleurs, en Bourse américaine, la grande énigme sur la capacité de l’entreprise Nvidia [géant des microprocesseurs en informatique d’intelligence artificielle rendu à 3000 milliards US en Bourse] de ‟livrer la marchandise » afin de soutenir son effet haussier sur le très influent secteur des gros titres technologiques a été résolue au-delà des attentes. En conséquence, ma surpondération en actions américaines durant le 2e trimestre a très bien fonctionné. En prime, l’affaiblissement du dollar canadien en a bonifié le rendement. »

Martin Lefebvre, chef des placements et stratège, Banque Nationale

« Ce deuxième trimestre sur les marchés financiers a été marqué de nombreux revirements du leadership des rendements à court terme parmi les principales catégories d’actifs. D’abord, les attentes des investisseurs pour un “atterrissage en douceur” de l’économie américaine et une baisse de taux par la Fed ont été bousculées par la persistance de l’inflation, qui a motivé la Fed à reconsidérer la pertinence d’un assouplissement de sa politique monétaire. Puis, en fin de trimestre, l’attention des investisseurs est revenue sur la possibilité d’une prochaine baisse de taux aux États-Unis, au fil des baisses annoncées par les banques centrales en Europe et au Canada, mais encore décalée par la Fed. Pendant ce temps, en Bourse américaine, après une courte période de flottement, le leadership de marché a ressurgi parmi les grandes entreprises technologiques liées à l’intelligence artificielle (IA), comme les Nvidia et autres. La question maintenant : combien de temps ça peut durer ? »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Martin Lefebvre, chef des placements et stratège, Banque Nationale

Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative, Banque Scotia Marchés mondiaux

« Mon principal constat du second trimestre est la performance encore forte de la Bourse américaine en dépit des préoccupations croissantes des gestionnaires de portefeuille envers des éléments troublants de ce momentum haussier. En particulier, ce leadership boursier est encore très concentré parmi les plus gros titres du secteur des technologies liées à l’intelligence artificielle, surnommés les ‟Magnificient Seven » [sept magnifiques] dans le milieu boursier. À elles seules, ces grosses capitalisations technologiques ont encore fait 15 % durant le second trimestre, et elles comptent maintenant pour le tiers (33 %) de la valeur de l’indice S&P500. D’ailleurs, en les excluant du S&P500, le rendement de ce principal indice de la Bourse américaine se retrouve en légère baisse durant le 2e trimestre. Dans le même sens, en dépit de la vigueur apparente de l’économie et de la Bourse aux États-Unis, le principal indice des entreprises de petites capitalisations – le Russell 2000 – a encore baissé durant le second trimestre. C’est un indicateur que la situation financière de ces entreprises est plus compliquée avec la persistance de taux d’intérêt élevés. Et de mauvais augure pour l’économie américaine lorsqu’on y ajoute les pressions financières sur les consommateurs à revenus modestes ou moyens, notamment les jeunes ménages, qui ne bénéficient pas de l’effet de richesse en Bourse parmi les ménages mieux nantis. »

Quelles perspectives pour les prochains mois ?

Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Répartition d’actifs globale, Fiera Capital

« Alors que les investisseurs entretiennent leurs attentes d’un “atterrissage en douceur” de l’économie, la Réserve fédérale américaine et d’autres grandes banques centrales continuent de faire face à un difficile exercice d’équilibre. D’une part, si les banques centrales maintiennent une politique monétaire restrictive [taux d’intérêt élevés] pendant trop longtemps, leur économie nationale ou régionale pourrait soudainement se détériorer. D’autre part, si les banques centrales assouplissent leur politique monétaire [baisse de taux] alors que les conditions du marché du travail sont encore tendues, cela pourrait susciter une deuxième vague d’inflation. De plus, une escalade des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient susciterait des risques à la hausse pour l’inflation, de même qu’une réélection de l’ex-président Donald Trump aux États-Unis dont les propositions politiques sont résolument de nature inflationniste. »

Michel Doucet, vice-président, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuilles, Desjardins Gestion de patrimoine

« Après que la Bourse américaine a atteint de nouveaux sommets durant le 2e trimestre, rehaussant les principaux multiples de valeur à des niveaux élevés, je m’attends à plus de volatilité en Bourse durant ce troisième trimestre. D’une part, les attentes encore élevées des investisseurs envers les prochains résultats de gros titres technologiques comme Nvidia risquent de plus en plus d’être déçues. D’autre part, les principaux conflits armés dans le monde (Ukraine et Russie, Israël à Gaza, etc.) sont encore à risque élevé de dérapage qui pourrait inquiéter davantage les investisseurs. Enfin, lors d’une année d’élection présidentielle aux États-Unis, la deuxième moitié d’année en Bourse américaine est habituellement plus volatile. »

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Michel Doucet, vice-président, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuille, Desjardins Gestion de patrimoine

Martin Lefebvre, chef des placements et stratège, Banque Nationale

« L’évolution du marché de l’emploi aux États-Unis s’annonce le principal déterminant de la conjoncture économique des prochains mois. Une détérioration de l’emploi serait un signal d’un ralentissement de l’économie, ce qui pourrait raviver les attentes d’une baisse de taux d’intérêt par la Fed. En parallèle, je surveille l’évolution du taux d’inflation aux États-Unis, ainsi que le niveau d’activités manufacturières, encore bon mais aussi très volatil. Pendant ce temps, alors que les marchés boursiers ont déjà beaucoup ‟donné » depuis le début de l’année, les investisseurs se questionnent de plus en plus sur le risque d’une surévaluation parmi les gros titres d’entreprises technologiques du secteur de l’IA. »

Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative, Banque Scotia Marchés mondiaux

« Je m’attends à ce que l’économie américaine continue de bien faire, mais de façon modérée avec le ralentissement du marché du travail et des dépenses des consommateurs. La Bourse américaine devrait aussi maintenir son momentum haussier, mais au ralenti et surtout plus volatil en cas d’accrocs dans les prochains résultats des grandes entreprises les plus surveillées par les investisseurs. Du côté de la Bourse canadienne, je m’attends à la continuité de rendement très modeste, sinon presque nul, alors que l’un de ses secteurs les plus influents – les grandes banques et les services financiers – continue de subir les conséquences d’une économie canadienne au ralenti face aux tensions financières et budgétaires parmi les entreprises et les consommateurs. À l’international, en Europe surtout, je m’attends à une volatilité accrue sur les marchés financiers au cours des prochains mois à la suite des élections en France et en Grande-Bretagne. »

Où en est votre répartition d’actifs pour le troisième trimestre de 2024 ?

Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Répartition d’actifs globale, Fiera Capital

« L’équilibre fragile entre les risques économiques et les risques financiers justifie le maintien d’une répartition en actions neutre (60 %) par rapport au portefeuille équilibré de référence. D’une part, un scénario de croissance non inflationniste et d’un “atterrissage en douceur” de l’économie serait positif pour la croissance des bénéfices par action des entreprises et leur valorisation en Bourse. En contrepartie, les récents gains boursiers pourraient être menacés par une économie encore trop forte qui favoriserait une reprise de l’inflation et inciterait les banques centrales à reconsidérer l’assouplissement de leur politique monétaire [réduction de taux d’intérêt]. Un tel scénario constituerait un puissant vent contraire pour les marchés boursiers et obligataires. Dans ce contexte, alors que je maintiens une pondération neutre en actions, je maintiens une sous-pondération en obligations considérant leur faible potentiel de rendement avec la perspective d’un prolongement des taux d’intérêt élevés. En revanche, cette perspective est favorable au rendement des liquidités (encaisse), que je maintiens donc en surpondération importante (15 %) par rapport au portefeuille équilibré de référence. »

Michel Doucet, vice-président, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuilles, Desjardins Gestion de patrimoine

« Considérant le risque accru de volatilité baissière en Bourse américaine, j’atténue ma surpondération en actions américaines de 33 % à 25 %, mais encore au-dessus des 20 % du portefeuille équilibré de référence. En contrepartie, alors que mes répartitions en actions internationales (EAEO et marchés émergents) demeurent inchangées en sous-pondération, j’accentue ma surpondération en actions canadiennes. Elle passe de 22 % à 25 %, donc à 5 points de plus que le portefeuille équilibré de référence. Avec le risque de volatilité en Bourse américaine, je considère que la Bourse canadienne pourrait bénéficier de sa surpondération habituelle en actions de valeur [au lieu d’actions de croissance, plus volatiles] pour mieux résister et profiter même d’un regain d’attention parmi les investisseurs. Dans le même sens, alors que les rendements obligataires sont redevenus concurrentiels, je rehausse ma pondération en obligations (à 40 %) afin de compenser le risque accru de volatilité et de repli de surévaluation sur la Bourse américaine. »

Martin Lefebvre, chef des placements et stratège, Banque Nationale

« Dans la perspective d’un ralentissement de l’économie aux États-Unis, et du risque de surévaluation des gros titres de technologies américains, je préfère m’en tenir à une répartition d’actifs prudente et relativement neutre [60 % en actions, 40 % en obligations et encaisse] par rapport au portefeuille équilibré de référence. Parmi les actions, je maintiens une légère surpondération (22 %) en actions américaines et une légère sous-pondération (19 %) en actions canadiennes. J’anticipe une bonne résilience en Bourse américaine en cas de repli des gros titres technologiques, grâce à sa meilleure diversification en titres plus défensifs. En Bourse canadienne, cependant, la grande part de secteurs cycliques comme les ressources naturelles, l’énergie et le secteur bancaire m’incite à la prudence pour les prochains mois. »

Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative, Banque Scotia Marchés mondiaux

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Hugo Ste-Marie, directeur en stratégie de portefeuille et analyse quantitative, Banque Scotia Marchés mondiaux

« Malgré les indices de ralentissement économique aux États-Unis, la Bourse américaine devrait se maintenir en position de tête parmi les principaux marchés du monde. Donc, je rehausse ma répartition en actions américaines en position de légère surpondération (à 24 %) par rapport au portefeuille équilibré de référence. En contrepartie, j’atténue ma surpondération en actions canadiennes (à 22 %) dans le contexte de rendement qui sera encore affecté par l’affaiblissement des résultats de l’important secteur bancaire et le ralentissement de l’économie canadienne. En actions internationales, j’atténue ma surpondération dans les marchés EAEO (Europe, Asie, Extrême-Orient, à 16 %) face au risque de volatilité après des élections en Europe et d’affaiblissement des prochains résultats d’entreprises. Mais je rehausse ma position de sous-pondération en actions des marchés émergents (à 3 %) afin de profiter du potentiel de rebond boursier en Chine et en Inde après une mauvaise période. Enfin, dans les actifs à revenu fixe, je réduis de moitié ma position en liquidités (encaisse, à 5 %) dont le rendement s’atténue avec la baisse des taux d’intérêt. Aussi, je rehausse ma sous-pondération en obligations (à 30 %) afin de profiter de rendement en valeur marchande encore avantageux au fur et mesure des prochaines baisses de taux d’intérêt. »