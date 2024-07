Pour les six premiers mois de l’année, la Banque Royale a été la plus performante parmi les banques canadiennes.

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

Pour les six premiers mois de l’année, l’indice des banques canadiennes ne suit pas la croissance de l’ensemble de la Bourse canadienne.

En date du 5 juillet, les banques canadiennes étaient en recul de 1,4 % alors que l’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto gagnait 5,3 %. Cette contre-performance des banques est attribuable à la prudence des investisseurs devant l’environnement macroéconomique incertain, souligne Sohrab Movahedi, analyste chez BMO Marchés des capitaux. Plus surprenant encore, la performance des banques canadiennes varie beaucoup de l’une à l’autre depuis le début de l’année. La Banque Royale a été la plus performante avec un gain de 10,6 %, suivie de la Banque Nationale qui s’est appréciée de 8,8 %. La BMO, avec un recul de 13,9 %, et la TD, en baisse de 12,1 %, sont celles qui ont tiré l’indice des banques vers le bas.

Le cours de l’action du géant des télécoms canadiennes BCE a touché un nouveau creux de 52 semaines durant les premiers jours de juillet à 42,50 $. Le titre est en baisse de plus de 40 % depuis deux ans. Et bien qu’il ait repris quelques points au cours des derniers jours, les analystes démontrent peu d’enthousiasme dans leur recommandation. Bien que le consensus des analystes qui suivent l’entreprise penche vers une recommandation d’achat, quelques-uns d’entre eux réduisent de nouveau leur cours cible, dont celui de la RBC qui l’abaisse de 54 $ à 51 $, et celui de Canaccord Genuity qui le réduit de 53 $ à 50 $. La firme a procédé à d’importantes coupes depuis l’automne dernier, mais s’est abstenue jusqu’à maintenant de réduire son dividende, dont le rendement se situe autour de 9 % au cours actuel. Les résultats du deuxième trimestre seront divulgués le 1er août. Le fera-t-elle alors ?

Bien que le cours de l’action ait doublé depuis le mois de mars et qu’il vienne de toucher un nouveau sommet de 52 semaines, l’enthousiasme envers Bombardier ne semble pas en voie de se tarir. Le constructeur québécois d’avions ne divulguera ses résultats du deuxième trimestre que le 25 juillet, mais l’analyste Cameron Doerksen de la Banque Nationale n’attend pas et il hausse immédiatement son cours cible qui passe de 92 $ à 114 $. Il exprime ainsi sa confiance que la firme pourra générer de solides flux de trésorerie durant plusieurs années.

Les grandes firmes américaines entameront au cours des prochains jours la publication de leurs résultats du deuxième trimestre. Ceux des deux trimestres précédents n’ont certes pas déçu les attentes, car l’indice S&P 500 a gagné 15 % depuis janvier. Les yeux se tourneront de nouveau vers NVIDIA, dont les puces ont fait l’objet d’une telle demande pour satisfaire les besoins de l’intelligence artificielle que le cours de l’action a triplé depuis le début de l’année. Les attentes sont de nouveau très élevées, constate Cimon Plante, gestionnaire de portefeuilles à la Banque Nationale. Il faudra être attentif aux commentaires des dirigeants de la firme et examiner de près leurs prévisions, souligne-t-il. Le cycle de ventes des produits de NVIDIA dure depuis 10 mois, et alors que l’économie montre quelques signes de ralentissement, ses clients pourraient commencer à lever le pied quant à leurs dépenses en équipement. Il faudra voir, car l’engouement pour l’intelligence artificielle semble toujours bien présent.

La Banque du Canada a annoncé une première baisse de 0,25 % de son taux directeur le 5 juin. Un contexte de baisse de taux est généralement favorable aux obligations, car plus les taux baissent, plus le prix des obligations augmente. Depuis le début de l’année, le rendement de l’indice DEX Univers, soit l’indice qui regroupe toutes les obligations canadiennes, montre un rendement négatif de 0,38 %. Mais il est permis de croire que la Banque du Canada poursuivra ses baisses de taux alors que l’économie canadienne montre des signes de ralentissement, explique Mathieu Lachance, gestionnaire du Fonds d’obligations souveraines canadiennes à rendement absolu (OSAR). Et plus la baisse des taux sera rapide, plus les obligations s’apprécieront rapidement, souligne-t-il.