PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a conclu dans le vert lundi, au commencement d’un nouveau semestre, portée par les valeurs sûres et le NASDAQ, qui a terminé sur un nouveau record.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a grappillé 0,13 % à 39 169,52 points, le NASDAQ, à dominante technologique, a gagné 0,83 % se hissant à un nouveau sommet à 17 879,30 points, et le S&P 500 a avancé de 0,27 % à 5475,09 points.

Dans un marché aux échanges modestes, alors qu’aux États-Unis la semaine sera écourtée par le jour férié du 4 juillet, une petite moitié des 11 secteurs du S&P ont terminé en territoire positif, les technologies de l’information en tête (+1,30 %).

« Les échanges se sont portés vers les valeurs sûres, le marché répondant à la montée du populisme ici aux États-Unis et ailleurs », a résumé Jack Ablin de Cresset.

Outre les ténors du secteur de la technologie comme Amazon (+2,04 %), Apple (+2,91 %) et Microsoft (+2,19 %), les banques, à l’instar de Goldman Sachs (+2,51 %) et de JPMorgan (+1,58 %), ont attiré les investisseurs.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans se sont nettement tendus à 4,46 % contre 4,39 % vendredi.

Pour Jack Ablin, « ceux qui observent la banque centrale américaine (Fed) jugent que si Trump est élu, il prolongera les coupes d’impôts accordées aux entreprises, ce qui repousse l’éventualité de réductions des taux d’intérêt par la Fed ».

La Cour suprême américaine à majorité conservatrice a encore retardé lundi le procès fédéral du candidat Donald Trump, en prenant une décision sur l’immunité pénale d’un président qui rend virtuellement impossible la tenue de ce procès avant l’élection dans quatre mois.

Les investisseurs ont aussi soupesé les perspectives du second tour des élections législatives en France.

« La bonne performance du Rassemblement National » au premier tour « semble insuffisante pour lui donner une majorité absolue, mais le second tour des élections prévu pour le 7 juillet finalisera la liste des élus », a commenté Will Compernolle de FHN Financial.

« Les actions sur les marchés européens se sont redressées jusqu’à présent dans l’espoir qu’une coalition plus centriste va l’emporter », a poursuivi l’analyste.

Selon les résultats du premier tour des législatives, le camp du président Macron est arrivé en troisième position dimanche avec 20,04 % des suffrages, derrière le Nouveau Front populaire (27,99 %) et le parti de Marine Le Pen, Le Rassemblement national, largement en tête avec 33,14 % des suffrages.

Les élections françaises seront suivies jeudi par les élections britanniques.

Un indicateur ISM d’activité manufacturière pour juin a montré un nouveau ralentissement aux États-Unis à 48,5 % en dessous des 49,1 % attendus.

À la cote, l’avionneur Boeing a gagné 2,58 % après avoir annoncé le rachat de son sous-traitant Spirit AeroSystems.

La transaction se fait entièrement en actions, au prix de 37,25 dollars par titre, valorisant Spirit AeroSystems à 4,7 milliards de dollars. En incluant la dette de Spirit, l’opération est chiffrée à 8,3 milliards.

Spirit AeroSystems et Boeing sont sous surveillance depuis qu’une porte-bouchon de la carlingue d’un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines s’est décrochée en plein vol le 5 janvier.

Le titre de Spirit Aerosystems a pris 3,35 %.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock (-0,64 %) a annoncé l’acquisition du fournisseur britannique de données Preqin pour plus de 3 milliards de dollars.

Dans le détail, BlackRock va racheter l’intégralité de Preqin pour 2,55 milliards de livres, soit environ 3,2 milliards de dollars. L’opération devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.

L’action du distributeur de nourriture pour animaux Chewy a oscillé à la façon des actions virales (« meme stocks »).

En hausse de 6 % à l’ouverture, le titre a finalement perdu autant après que « Roaring Kitty », un boursicoteur actif sur les actions virales comme GameStop, a indiqué aux autorités boursières avoir pris une participation de plus de 6 % dans l’entreprise.

De Carnival (-5,40 %) à Royal Caribbean (-1,86 %), les croisiéristes ont souffert de l’arrivée du dangereux ouragan Beryl dans les Caraïbes.