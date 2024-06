Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Juin a été un mois particulièrement éprouvant pour les actionnaires du fournisseur québécois de logiciels d’aide à la conduite LeddarTech.

Négociée au NASDAQ depuis décembre, l’action de LeddarTech a reculé de 63 % durant le mois. Transat (-24 %), Guru (-17 %) et Lion (-16 %) sont trois autres entreprises québécoises ayant traversé un mois difficile en Bourse.

Chez les gagnants québécois du mois de juin à la Bourse de Toronto, soulignons PyroGenèse (+21 %), Fiera Capital (+12 %), Theratechnologies (+12 %), Lassonde (+12 %), Saputo (+11 %) et AtkinsRéalis (+11 %).

Les meilleures performances québécoises pour la première moitié de l’année ont été réalisées par Groupe ADF (+131 %), 5N Plus (+66 %), Bombardier (+65 %) et Héroux-Devtek (+64 %).

Un administrateur chez Metro vient de vendre pour près de 300 000 $ d’actions de l’épicier montréalais. Brian McManus a vendu le 21 juin un lot de 4000 actions au prix unitaire de 73,50 $. La transaction a été réalisée dans le compte d’investissement de sa conjointe. L’ex-PDG de Stella-Jones et d’Uni-Sélect est membre du conseil d’administration de Metro depuis trois ans.

Le CN a reçu un coup de pouce de la Financière Banque Nationale cette semaine. L’analyste Cameron Doerksen recommande désormais l’achat du titre du transporteur ferroviaire montréalais. L’évaluation est devenue plus intéressante maintenant que l’action a reculé de 10 % depuis son sommet atteint en mars. Il y va toutefois d’une mise en garde en prévenant que des perturbations potentielles liées aux actions syndicales des mécaniciens de locomotive et des chefs de train pourraient nuire aux opérations.

Si l’annonce du changement prochain de PDG chez Alimentation Couche-Tard a retenu l’attention cette semaine après la présentation de la performance de fin d’exercice, l’analyste Michael Van Aelst, de la TD, a rappelé à ses clients dans une note publiée jeudi que Couche-Tard a la capacité financière de réaliser une acquisition supérieure à 10 milliards de dollars.

Un membre du conseil d’administration d’Innergex vient d’acheter pour près de 115 000 $ d’actions du producteur québécois d’énergie renouvelable. Patrick Loulou a acheté le 20 juin un bloc de 11 000 actions au prix unitaire de 10,25 $. Il est administrateur chez Innergex depuis le mois dernier.

Le plus important actionnaire de Bitfarms a indiqué lundi avoir haussé sa participation à 14,9 % et avoir retiré sa proposition d’achat présentée précédemment. Riot Platforms dit toutefois maintenir son engagement à poursuivre une transaction avec Bitfarms. Le mineur de bitcoin du Nevada a aussi annoncé lundi avoir demandé la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de Bitfarms pour tenter de reconstituer le conseil d’administration.

Un dirigeant de Senvest Capital vient de vendre pour 3,3 millions de dollars d’actions du gestionnaire d’actifs montréalais. George Malikotsis, responsable des finances, a vendu le 17 juin un lot de 10 000 actions au prix unitaire de 330,06 $.

Le chef des finances du Groupe ADF vient d’acheter de petits blocs d’actions du fabricant de structures en acier de Terrebonne après la vente d’un bloc d’actions d’une valeur de 3,3 millions de dollars par le plus important actionnaire institutionnel. Jean-François Boursier a acheté un total de 1325 actions les 21 et 25 juin, alors que Marshall-Barwick a vendu un total de 193 400 actions les 13 et 14 juin. La participation de Marshall-Barwick vient ainsi de glisser sous la barre des 10 %. Marshall-Barwick n’est ainsi plus tenu de divulguer ses transactions sur le titre à moins que sa participation repasse à 10 % ou plus.

Un haut dirigeant de Saputo a acheté en milieu de semaine pour un peu plus de 150 000 $ d’actions du transformateur laitier montréalais. Richard Wallace, président et chef de l’exploitation de la division des produits laitiers pour l’Australie, a acheté mercredi 4950 actions au prix unitaire de 30,48 $.

Le chef de la direction financière de Transcontinental vient d’acheter pour un peu plus de 50 000 $ d’actions de l’imprimeur montréalais spécialisé dans l’emballage souple. Donald LeCavalier a acheté le 20 juin un bloc de 3400 actions au prix unitaire de 14,78 $.

Les célébrations liées à deux fêtes nationales écourteront la semaine des investisseurs. La Bourse de Toronto sera fermée lundi à l’occasion du long week-end marqué par la fête du Canada. La Bourse de New York et le NASDAQ seront de leur côté fermés jeudi à l’occasion du jour de l’Indépendance aux États-Unis.

Les titres québécois de Transcontinental, Saputo, 5N Plus, Héroux-Devtek, Senvest Capital et Stella-Jones ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Lion et de Transat ont reculé cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.