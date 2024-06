Vers 10 h 10, l’indice Dow Jones avançait de 0,69 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, de 0,88 % et le S&P 500 progressait de 0,69 %.

(New York) La Bourse de New York grimpait vendredi, le NASDAQ et le S&P 500 promettant, à ce rythme, des records en clôture, après une inflation qui ralentit aux États-Unis comme attendu.

Agence France-Presse

Vers 10 h 10, l’indice Dow Jones avançait de 0,69 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, de 0,88 % et le S&P 500 progressait de 0,69 %.

L’inflation a marqué le pas comme prévu en mai à 2,6 % sur un an, après 2,7 % en avril, selon l’indice PCE, privilégié par la banque centrale américaine (Fed), et publié vendredi par le département du Commerce.

Sur un mois, les prix sont restés identiques, le taux d’inflation étant de zéro, contre +0,3 % le mois précédent.

La variation annuelle du PCE « a décéléré jusqu’à atteindre son rythme le plus lent depuis 2021 et est à la portée de l’objectif de 2 % de la Fed », a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

Jeudi, Wall Street était restée quasiment figée, attendant la confirmation que l’inflation en mai est sur la pente descendante.

Le Dow Jones avait grignoté 0,09 % à 39 164,06 points et l’indice élargi S&P 500 avait pris aussi 0,09 % à 5482,87 points.

Le NASDAQ qui n’est plus qu’à un souffle de son record absolu en clôture avait conclu en hausse de 0,30 % à 17 858,68 points.

Commentant le chiffre bienvenu de l’inflation, Paul Asworth économiste pour Capital Economics a estimé que « le retour à la tendance désinflationniste antérieure et la nouvelle faiblesse de l’activité sont tous deux cohérents avec une réduction des taux d’intérêt de la Fed dès septembre prochain ».

La Fed a prévenu, lors de sa dernière réunion mi-juin, qu’il lui faudrait observer plusieurs mois de baisse de l’inflation pour que la réduction des taux soit lancée.

Sur le marché obligataire, les rendements à dix ans reculaient à 4,26 % contre 4,28 %.

Du côté de la consommation, les dépenses des ménages ont progressé moins vite (+0,2 %) que leurs revenus (+0,5 %) en mai.

« Les dépenses personnelles, l’épargne et l’inflation se normalisent après une longue période de dépenses exubérantes et d’inflation élevée qui ont été stimulées en puisant dans l’épargne réalisée pendant la pandémie », a commenté Kathy Bostjancic, économiste pour Nationwide.

« Nous prévoyons que le ralentissement bienvenu de l’inflation et une activité économique moins soutenue vont amener la Fed à réduire ses taux d’intérêt à partir de septembre et à les abaisser de 50 points d’ici la fin de l’année », a ajouté l’économiste.

Sur le front des valeurs, les semi-conducteurs, secteur favori du NASDAQ avec Nvidia (+2,34 % vers 10 h 10) prenaient la tête. AMD gagnait 1,91 %, Micron Technology +1,01 %, Broadcom +1,31 % et Taiwan Semiconductor Manufacturing, qui approche la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation en Bourse, prenait +2,21 %.

L’action de Nike s’effondrait de 18 % après des résultats mitigés au quatrième trimestre. À 12,6 milliards de dollars, les ventes trimestrielles ont déçu avec notamment une contre-performance en Chine.

Le distributeur Foot Locker perdait 2,31 %.

La chaîne de pharmacies Walgreens était recherchée (+2,13 %) après avoir plongé de plus de 22 % la veille. L’enseigne a manqué sa cible pour son résultat trimestriel et abaissé ses objectifs annuels, du fait, pour partie, d’une activité ralentie aux États-Unis.

L’action DJT du réseau social de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, évoluait dans le vert de 1,66 % après un débat télévisé avec le président Joe Biden qui semble avoir tourné à l’avantage de Donald Trump.

La société de semi-conducteurs Infinera s’envolait de 17,59 % à 6,18 dollars après que le finlandais Nokia a annoncé le rachat de l’entreprise dans une opération valorisée à 2,3 milliards de dollars.