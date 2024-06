Vers 10 h 05 (heure de l’Est), le Dow Jones était proche de l’équilibre (+0,01 %), l’indice NASDAQ gagnait 0,30 % et l’indice élargi S&P 500 s’octroyait 0,10 %.

Wall Street ouvre sans direction, les résultats et indicateurs déçoivent

(New York) La Bourse de New York évoluait en légère hausse jeudi peu après l’ouverture, tentant de passer outre des résultats jugés décevants et des indicateurs mitigés, le marché se positionnant avant la publication d’un indice de prix majeur, vendredi.

Agence France-Presse

Vers 10 h 05 (heure de l’Est), le Dow Jones était proche de l’équilibre (+0,01 %), l’indice NASDAQ gagnait 0,30 % et l’indice élargi S&P 500 s’octroyait 0,10 %.

Après deux séances constructives, « l’humeur est plus contenue ce matin », a commenté, dans une note, Patrick O’Hare, de Briefing.com, mentionnant une vague de résultats et de données macroéconomiques.

La dernière estimation de croissance pour le premier trimestre est ressortie légèrement au-dessus de la précédente, à 1,4 % en rythme annualisé, « mais indique toujours que la croissance économique ralentit », a estimé Chris Zaccarelli, d’Independent Advisor Alliance.

En outre, il s’agit d’un indicateur qui se réfère à une période ancienne et est donc considéré comme peu pertinent pour renseigner sur la trajectoire actuelle de l’économie.

Par ailleurs, les commandes de biens durables ont augmenté de 0,1 % en mai sur un mois, un chiffre supérieur aux projections des économistes, qui tablaient sur une contraction de 0,5 %.

Mais en excluant les transports, il ressort en baisse de 0,1 %, ont relevé les opérateurs, ce qui témoigne d’un essoufflement de l’investissement, a souligné Bernard Yaros, d’Oxford Economics.

Quant aux nouvelles inscriptions au chômage, elles se sont légèrement tassées, mais le marché a surtout retenu la hausse du stock des inscrits, au plus haut depuis novembre 2021.

Wall Street a aussi été quelque peu échaudée par plusieurs publications en demi-teinte, voire franchement négatives.

Le fabricant de semi-conducteurs Micron était sanctionné (-4,36 %), malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Certains analystes voyaient néanmoins les prévisions du groupe comme timorées, jugeant les investissements insuffisants au regard de la demande pour le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

« Le fait que le titre baisse est un peu inquiétant », a observé Steve Sosnick, d’Interactive Brokers. « Car ces chiffres sont théoriquement de nature à le faire monter. »

« Pour certaines valeurs de l’IA, les attentes sont devenues si élevées que c’en est préoccupant », a-t-il insisté.

Mais si le concurrent de Micron, Nvidia (-1,55 %), reculait également, d’autres géants de l’IA résistaient, à l’instar de Meta (+1,36 %) et Amazon (+1,17 %).

Le groupe de pharmacies Walgreens Boots Alliance dévissait (-22,78 %) après avoir manqué la cible pour son résultat trimestriel et abaissé ses objectifs annuels, du fait, pour partie, d’une activité ralentie aux États-Unis.

Le directeur général, Tim Wentworth, a indiqué que le groupe prévoyait de fermer un nombre conséquent de magasins, sans en préciser le nombre.

La légende du jean Levi Strauss (-17,16 %) était pénalisée par la publication d’un chiffre d’affaires inférieur aux attentes et de prévisions jugées décevantes. Le groupe a pris le parti d’arrêter sa marque à bas prix Denizen et de limiter les promotions pour restaurer ses marges, mais cela affecte sa croissance à court terme.

Le groupe agroalimentaire McCormick (+5,55 %), connu pour ses épices notamment sous la marque Ducros, était requinqué par des résultats meilleurs qu’anticipé et la confirmation de ses objectifs annuels. La société table sur une accélération de ses volumes au deuxième semestre.

« Le marché est un peu en position d’attente, avec le débat présidentiel ce soir, qui pourrait avoir un impact sur le marché, et l’indice [de prix] PCE demain », a souligné Steve Sosnick.

L’approche de la fin du mois et la perspective d’une recomposition de plusieurs indices phares, en particulier le Russell 2000, entraînent, en outre, quelques modifications de portefeuilles.