(New York) La Bourse de New York a conclu modestement dans le vert mercredi, après avoir hésité en début de séance et alors que s’achève bientôt un brillant premier semestre pour les indices de Wall Street.

L’indice Dow Jones a grappillé 0,04 % à 39 127,80 points, le NASDAQ, à dominante technologique, a avancé de 0,49 % à 17 805,16 points et le S&P 500 de 0,16 % à 5477,90 points.

« Le S&P 500 est en passe de réaliser une performance très positive pour les six premiers mois de l’année, alimentée par une montée des plus grands noms du marché », a commenté Jack Ablin de Cresset.

Au premier semestre, l’indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché, aura gagné près de 15 %.

Quant au NASDAQ, porté notamment par la cavalcade de Nvidia, le spécialiste des puces pour l’intelligence artificielle (IA), il a grimpé de 18,4 % jusqu’ici depuis le début de l’année.

Nvidia a fait du surplace (+0,25 %) mercredi après avoir engrangé presque 7 % la veille, sa première séance positive depuis quatre jours.

Dopé par l’engouement des investisseurs pour l’adoption de l’IA dans de multiples secteurs, le titre du concepteur de processeurs a bondi de 150 % depuis le début de l’année.

« Grâce à l’enthousiasme pour l’IA, Nvidia, même s’il n’est pas aussi cher que le groupe de serveurs Cisco du temps du boom de l’internet, reste cher par rapport au reste du marché et pourrait potentiellement reculer à la faveur de prises de profits » de la part des investisseurs, a encore commenté Jack Ablin.

Entraîné aussi par le développement de l’IA et du nuage informatique, Amazon (+3,90 % à 193,61 dollars) a terminé au-dessus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire.

Globalement, le marché est resté timoré en attendant de nouveaux indicateurs sur l’économie américaine.

Jeudi, l’estimation finale de la croissance au troisième trimestre doit être publiée ainsi que les commandes de biens durables en mai et les demandes d’allocations chômage, un baromètre hebdomadaire de la santé du marché du travail.

Mais surtout, c’est l’indice PCE d’inflation pour mai, la mesure préférée de la Fed pour juger de l’évolution des prix, qui attirera l’attention vendredi.

Les analystes s’attendent à ce que l’inflation ait ralenti sur un an à 2,6 % au lieu de 2,7 % en avril.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans s’accéléraient à 4,31 % au lieu de 4,24 % la veille.

À la cote, la vedette de la séance s’est révélée être l’action Rivian, qui a conclu sur les chapeaux de roues en hausse de 23,24 % à 14,74 dollars, au plus haut depuis février.

Le titre a été recherché après que Volkswagen a annoncé mardi un investissement géant de 5 milliards de dollars pour créer une coentreprise spécialisée dans les logiciels automobiles avec le constructeur de véhicules électriques américain.

L’entreprise « investira un montant initial de 1 milliard de dollars dans Rivian, avant un investissement additionnel de 4 milliards de dollars, pour un montant total de 5 milliards d’euros », a indiqué Volkswagen dans un communiqué.

Dans la foulée, Tesla a gagné 4,81 % et Lucid +4,00 %.

L’action FedEx s’est envolée de 15,52 % après que le transporteur express a annoncé des résultats trimestriels et annuels meilleurs qu’attendu assortis d’un plan d’économies structurelles qui a plu aux investisseurs.

Le fabricant d’électroménager Whirlpool a décollé de 16,63 %, des informations de presse indiquant que l’Allemand Bosch étudie une offre d’achat sur l’americain.

La chaîne de restauration rapide Chipotle Mexican Grill a grignoté 0,29 % à 65,85 dollars, le titre s’échangeant pour la première fois après sa division par 50, un des fractionnements d’action les plus importants de l’histoire de Wall Street, destiné à rendre le titre, qui atteignait quelque 2900 dollars, plus abordable.

Le géant agro-alimentaire General Mills s’est replié de 4,58 % après avoir annoncé des ventes trimestrielles en baisse sur un an.

Le TSX aussi en hausse

Le principal indice boursier canadien a clôturé en hausse, mercredi, aidé par des gains dans les secteurs des industries et des métaux de base, tandis que les marchés boursiers américains ont aussi fait un bond.

L’indice composé S&P/TSX a gagné 5,42 points à 21 793,90.

Le dollar canadien s’échangeait à 73,01 cents US, en baisse par rapport à 73,21 cents US mardi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut augmentait de sept cents à 80,90 $ US le baril et celui du gaz naturel diminuait de 11 cents à 2,75 $ US le million de BTU.

L’or était en baisse de 17,60 $ US à 2313,20 $ US l’once et le cuivre était stable à 4,37 $ US la livre.

La Presse Canadienne