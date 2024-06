(Toronto) Le principal indice boursier canadien a clôturé en baisse, mercredi, dans un déclin généralisé.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX a perdu 94,40 points à 21 516,90.

Cette baisse marque la poursuite du repli du marché qui a vu l’indice TSX chuter d’environ 4,4 % au cours du dernier mois, tandis que le S&P de New York est en hausse de 3,5 %, a indiqué Michael Currie, conseiller en placement principal chez Gestion de patrimoine TD.

« Nous avons donc définitivement une histoire de deux marchés ici : les États-Unis continuent de se renforcer, tandis que le Canada continue de s’affaiblir », a soutenu M. Currie.

« Il ne s’agit certainement pas d’un effondrement, mais la tendance générale a été négative et cela semble être davantage ce qui se poursuit aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le déclin du marché canadien s’est produit alors que les marchés américains étaient fermés à l’occasion du jour férié du 19 juin.

La journée fériée a également entraîné une baisse des transactions au Canada, avec environ 96 millions d’actions négociées à la Bourse de Toronto, contre un volume moyen de 226 millions.

Les secteurs de l’industrie et de la santé ont affiché les reculs les plus importants, en baisse d’environ 0,95 % et 1,1 % respectivement, tandis que les valeurs financières ont baissé de 0,5 % et l’énergie d’environ 0,2 %.

Le dollar canadien se situait à 72,94 cents US, en hausse par rapport à 72,87 cents US mardi.

Mercredi, la Banque du Canada a publié le résumé de ses délibérations sur sa décision, plus tôt en juin, d’abaisser son taux directeur pour la première fois en plus de quatre ans.

Les délibérations ont montré que le Conseil de direction de la banque centrale envisageait d’attendre jusqu’en juillet pour baisser les taux.

Certains craignent que, à mesure que la Banque du Canada commence à baisser son taux directeur, le huard glisse par rapport au dollar américain, mais jusqu’à présent, il n’a pas subi trop de pression.

« Le dollar canadien résiste plutôt bien », a indiqué M. Currie.

Il a ajouté que même si les délibérations révèlent une certaine hésitation de la part de la Banque du Canada, les marchés parient toujours à environ 65 % pour une nouvelle réduction en juillet.

La Bourse des matières premières de New York était aussi fermée pour le jour férié aux États-Unis.