La capitalisation boursière de Nvidia surpasse 3000 milliards US

Le cours de l’action de Nvidia a plus que doublé cette année après avoir plus que triplé en 2023 et il s’agit désormais de la troisième entreprise la plus valorisée du S&P 500. L’action de Nvidia a de nouveau augmenté mercredi et sa capitalisation boursière a surpassé 3000 milliards US.