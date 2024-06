PHOTO PETER MORGAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York évoluait en nette hausse mercredi, célébrant le ralentissement de l’inflation aux États-Unis publié juste avant l’issue d’une réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones gagnait 0,72 %. Le NASDAQ et le S&P 500 s’acheminaient vers de nouveaux records après ceux de la veille en grimpant respectivement de 1,61 % et de 0,94 %, vers 10 h (heure de l’Est).

L’inflation a ralenti plus qu’attendu en mai aux États-Unis, à 3,3 % sur un an contre 3,4 % en avril, un soulagement après le rebond du début de l’année, selon l’indice CPI des prix à la consommation publié mercredi par le département du Travail.

Sur un mois, les prix sont restés identiques à ceux d’avril, l’évolution de l’indice étant de 0 %, contre +0,3 % le mois précédent.

C’est mieux qu’attendu par les analystes, qui tablaient sur +0,1 % sur un mois et 3,4 % sur un an, selon le consensus de MarketWatch.

« Enfin, quelques surprises positives puisque l’inflation globale et l’inflation sous-jacente sont meilleures que prévu », s’est félicité Robert Frick de Navy Federal Credit Union.

« Il y a eu un soulagement à la pompe, mais malheureusement les coûts des maisons et des appartements continuent d’augmenter et restent la principale cause de l’inflation », a-t-il souligné.

Pour Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics, ces données n’auront toutefois « pas d’impact » sur l’issue de la réunion du comité monétaire de la Fed mercredi.

Les taux de la Fed devraient rester inchangés à leur plus haut niveau depuis plus de vingt ans, car, selon elle, les membres de la Fed « ont besoin de voir un ralentissement sur plus d’un mois », montrant une trajectoire durable vers l’objectif de 2 % d’inflation.

Néanmoins, les marchés anticipent désormais à 70 % une baisse des taux de la Fed dès septembre contre 52 % mardi, selon les calculs sur les produits à terme de CME Group.

Sur le marché obligataire, les rendements glissaient rapidement, celui à deux ans, le plus sensible à l’évolution des taux au jour le jour de la Fed, tombait à 4,68 % contre 4,83 %.

Les taux à dix ans reculaient à 4,28 % contre 4,40 % mardi.

Le dollar, qui s’était bien renforcé avec la chute de l’euro en début de semaine après les élections européennes, cédait presque tout le terrain acquis, la perspective d’une baisse des taux cette année se renforçant.

Le dollar perdait 0,85 % face à l’euro à 1,0832 dollar pour un euro vers 9 h 45 (heure de l’Est).

Les investisseurs suivront à la mi-journée la conférence de presse du président de la Fed Jerome Powell et la publication de nouvelles prévisions d’inflation, de chômage, de croissance et d’évolution des taux de l’institution.

A la cote, Apple continuait d’être recherché (+1,92 %) après sa folle embardée la veille (+7,26 %) suscitée par l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans ses appareils, de l’iPhone au Mac.

Les chaînes de magasins de bricolage et d’aménagement pour la maison Home Depot (+4,15 %) et Lowe’s (+2,68 %) bondissaient, les investisseurs pariant sur un engouement à venir des consommateurs.

Le groupe de divertissement Paramount Global, qui détient les chaînes américaines CBS et MTV, baissait de 0,82 % alors que l’actionnaire de contrôle de Paramount, Shari Redstone via la société National Amusements, a interrompu les négociations de rapprochement avec Skydance Media.

Les parties « n’ont pas pu trouver d’accord mutuellement acceptable », a indiqué National Amusement dans un communiqué transmis à l’AFP.

Mardi, le NASDAQ avait gagné 0,88 % à 17 343,55 points, inscrivant son 15e record depuis le début de l’année. Le S&P 500, qui avait avancé de 0,27 %, avait aussi atteint un nouveau sommet pour la 27e fois cette année à 5375,32 points. Le Dow Jones avait cédé 0,31 % à 38 747,42 points.