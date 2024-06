(Toronto) Le principal indice boursier canadien perd près de 150 points, mardi, dans le cadre d’une baisse généralisée, tandis que les marchés boursiers américains évoluent en ordre dispersé

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX a perdu 148,52 points à 21 921,24.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a baissé de 209,99 points à 38 658,05. L’indice S&P 500 a cédé 10,02 points à 5350,77, tandis que l’indice composite NASDAQ a augmenté de 26,50 points à 17 219,03.

Le dollar canadien s’échangeait à 72,62 cents US, contre 72,65 cents US lundi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut augmentait d’un cent à 77,75 $ US le baril et celui du gaz naturel prenait 15 cents à 3,06 $ US le million de BTU.

L’or augmentait de 2,10 $ US à 2329,10 $ US l’once et le cuivre baissait de sept cents à 4,48 $ US la livre.