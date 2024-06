Le cours de l’action de Nvidia a plus que doublé cette année après avoir plus que triplé en 2023 et il s’agit désormais de la troisième entreprise la plus valorisée du S&P 500. L’action de Nvidia a de nouveau augmenté mercredi et sa capitalisation boursière a surpassé 3000 milliards US.

Associated Press

La société est sur le point de procéder à un fractionnement d’actions qui donnera à chacun de ses investisseurs neuf titres supplémentaires pour chacun de ceux qu’il possède déjà.

L’entreprise technologique a constaté une demande croissante pour ses semi-conducteurs, utilisés pour alimenter les applications d’intelligence artificielle (IA). Le chiffre d’affaires de l’entreprise a plus que triplé au cours du dernier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt.

Nvidia, qui s’est positionné comme l’un des acteurs les plus importants en matière d’IA, a des chiffres époustouflants.

Quelques faits saillants :

3011 milliards US

La capitalisation boursière de Nvidia mercredi après-midi. Plus tôt cette année, elle a dépassé Amazon et Alphabet pour devenir la troisième entreprise publique la plus valorisée, derrière Microsoft (3168 milliards US) et Apple (3029 milliards US).

L’entreprise était évaluée à environ 418 milliards US il y a deux ans.

147 milliards US

L’augmentation de la capitalisation boursière de Nvidia mercredi seulement.

10 pour 1

Le fractionnement d’actions de la société à raison de 10 pour 1 entre en vigueur à la clôture des marchés le vendredi 7 juin. Tous les investisseurs qui ont des actions au jeudi 6 juin recevront neuf actions supplémentaires pour chaque action qu’ils détiennent déjà.

Les entreprises cotées en bourse procèdent de temps en temps à des fractionnements d’actions pour rendre leur titre plus abordable pour les investisseurs. L’action de Nvidia a clôturé mercredi à 1224,40 $ US et n’est que l’une des 11 sociétés du S&P 500 dont le cours de l’action dépasse 1000 $ US.

26 milliards US

Le chiffre d’affaires du dernier trimestre de Nvidia. C’est plus du triple des 7,2 milliards déclarés pour la même période il y a un an. Wall Street s’attend à ce que Nvidia génère un chiffre d’affaires de 117 milliards au cours de l’exercice 2025, ce qui représenterait près du double de son chiffre d’affaires prévisionnel pour 2024 et plus de quatre fois ses recettes de l’année précédente.

53,4 %

La marge nette estimée de Nvidia, ou le pourcentage des revenus transformés en bénéfices. Dit autrement, environ 53 cents US de chaque dollar US de revenu réalisé par Nvidia l’année dernière ont été des bénéfices. À titre de comparaison, la marge nette d’Apple était de 26,3 % au cours de son dernier trimestre et celle de Microsoft de 36,4 %. Ces deux sociétés ont cependant des revenus nettement supérieurs à ceux de Nvidia.