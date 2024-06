PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé, lundi, peu après l’ouverture, portée par les semi-conducteurs et un élan de début du mois.

Agence France-Presse

Vers 10 h 15, le Dow Jones s’effritait de 0,06 %, l’indice NASDAQ gagnait 0,68 % et l’indice élargi S&P 500 prenait 0,28 %.

« Il semble que l’accès de faiblesse de la semaine dernière était uniquement dû à des mouvements de fin de mois », a commenté Karl Haeling, de LBBW.

Les investisseurs ont ainsi pris quelques bénéfices après un mois de mai de très bonne tenue pour les actions, pour en réinjecter une partie dans les obligations.

La place new-yorkaise avait déjà donné des premiers signes de rebond en fin de séance vendredi, ce qui avait permis au Dow Jones et au S&P 500 de terminer nettement dans le vert.

Pour Karl Haeling, les dernières publications macroéconomiques témoignent d’une décélération de la consommation et d’un essoufflement de la consommation, mais dans des proportions mesurées.

« Cela pourrait être le scénario idéal pour les actions », estime l’analyste, une confirmation de cette tendance menant vraisemblablement à des baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Ce script, s’il s’avérait, serait aussi propice aux obligations. Lundi le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans se détendait, à 4,45 %, contre 4,49 % vendredi en clôture. Les taux des obligations évoluent en sens opposé de leur prix.

En mai, le baromètre d’activité manufacturière aux États-Unis s’est replié à 48,7 % contre 49,2 % en avril, déjà en repli.

Après quelques séances difficiles, le NASDAQ se distinguait, une nouvelle fois, grâce aux semi-conducteurs, nerf de la guerre de l’intelligence artificielle (IA).

Dimanche, Nvidia (+3,51 %) a présenté un nouveau semi-conducteur, orienté sur l’IA, moins de trois mois après l’introduction du dernier modèle.

Le géant de Santa Clara fond sur Apple et se rapproche du seuil symbolique des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Son concurrent AMD (-0,29 %) a dévoilé, lundi, de son côté, une nouvelle puce, baptisée MI325X, qui sera mise en vente au quatrième trimestre, le groupe prévoyant déjà un modèle plus performant l’an prochain et un autre en 2026.

Le concepteur de semi-conducteurs accélère ainsi le rythme de ses sorties, pour tenter de mieux concurrencer le leader Nvidia.

D’autres acteurs du secteur, notamment Qualcomm (+1,83 %) et Micron (+1,47 %), étaient aussi à la fête.

Ailleurs à la cote, Paramount Global accélérait (+7,30 %), après que la chaîne CNBC a rapporté que l’actionnaire de contrôle du groupe de divertissement, Shari Redstone, s’est entendue avec le studio Skydance Media, qui va fusionner les deux entités.

Spotify était aussi favorablement positionné (+4,43 %) après l’annonce d’une nouvelle hausse du tarif de son abonnement payant aux États-Unis, un peu moins d’un an après un premier relèvement.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop caracolait (+31,75 %), catapultée par un message du boursicoteur Keith Gill, à l’origine du mouvement des « meme stocks », ces actions dopées par des achats massifs de petits porteurs.

Celui dont le pseudonyme est « Roaring Kitty » a posté une capture d’écran indiquant qu’il avait accumulé une position de 116 millions de dollars en titres GameStop.

Autre « meme stock », la chaîne de cinémas AMC lui emboîtait le pas (+14,08 %), de même que Reddit (+2,42 %), le réseau social étant le repère des boursicoteurs à l’origine du mouvement.

Le conglomérat industriel Honeywell profitait peu (+0,15 %) du relèvement de ses prévisions trimestrielles et annuelles. Il souffrait d’une désaffection générale vis-à-vis des valeurs traditionnelles au bénéfice de la nouvelle économie.

Caterpillar (-1,84 %) et Dow (-2,55 %) étaient à la même enseigne.