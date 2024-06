Le meilleur et le pire de mai

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Bombardier est le grand gagnant du mois de mai chez les titres québécois à la Bourse de Toronto.

L’action du constructeur montréalais de jets d’affaires a progressé de 46 % durant le mois dernier. Boralex (+25 %), 5N Plus (+24 %), Héroux-Devtek (+23 %), Innergex (+22 %) et Lion (+20 %) ont aussi enregistré des hausses remarquables en mai.

Chez les perdants, Taiga (-31 %), Bausch Health (-26 %) et Transat (-16 %) ont connu un mois difficile.

Deux membres du conseil d’administration de Cascades viennent d’acheter des actions de la papetière québécoise. Alain Lemaire, l’un des cofondateurs, a acheté entre le 24 et le 29 mai un total de 33 800 actions, des transactions totalisant plus de 315 000 $. Mélanie Dunn a de son côté acheté 3000 actions le 17 mai. Elle est membre du conseil d’administration de Cascades depuis cinq ans.

Si Bombardier a été l’étoile boursière du Québec en mai, la TD a bon espoir que la poussée se poursuivra. L’analyste Tim James a bonifié mardi son cours cible de 20 %. Il voit le titre à 127 $ d’ici 12 mois, ce qui est désormais la cible la plus élevée sur Bay Street. Bombardier est en « réévaluation », selon lui.

« Depuis la fin de 2022, j’étais d’avis que les progrès financiers et les résultats allaient faire passer Bombardier d’une situation de redressement à une situation d’expansion du multiple d’évaluation. Cette transition a débuté. Il est donc prudent de commencer à réduire l’escompte utilisé pour calculer notre cible. » Il reconnaît toutefois que le marché a encore tendance à accorder plus d’importance aux résultats passés de Bombardier et attribue un risque relativement élevé à la réalisation des objectifs fixés.

Une administratrice chez BCE vient d’acheter pour près de 330 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de services de télécommunications. Jennifer Tory a acheté le 24 mai un bloc de 5000 actions au prix unitaire de 45,98 $. Elle est membre du conseil d’administration de BCE depuis trois ans.

Le plan stratégique présenté vendredi après-midi par le PDG de la Banque Laurentienne continuera d’être scruté et analysé au cours des prochains jours. Les investisseurs tenteront de mieux saisir le potentiel futur de l’institution financière montréalaise. Aucun des 11 analystes assurant le suivi de la Laurentienne ne proposait l’achat de l’action de la banque vendredi avant la présentation du plan.

Québecor a reçu une autre bonne nouvelle pour ses finances la semaine dernière, une nouvelle qui devrait faciliter l’accès de sa filiale Vidéotron aux marchés financiers et réduire ses coûts d’emprunt. L’agence Moody’s a annoncé en fin de journée jeudi qu’elle relevait à son tour la cote de solvabilité de Vidéotron pour lui accorder une notation de qualité investissement (investment grade rating). Cette décision de Moody’s fait suite au relèvement par S&P, le 6 mai, de la cote de crédit de Vidéotron à une notation de qualité investissement.

Les nouveaux dirigeants de Gildan n’ont pas perdu de temps à mettre leur plan à exécution. Le fabricant montréalais de vêtements a notamment annoncé en milieu de semaine avoir obtenu l’autorisation de la Bourse de Toronto pour modifier son offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités. Le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être rachetées augmente pour passer de 5 % à 10 % des actions en circulation.

Pour renforcer ses communications et ses échanges avec les actionnaires et la communauté financière, le détaillant montréalais Reitmans se tourne vers la firme montréalaise Maison Brison, spécialisée dans les relations avec les investisseurs. Reitmans a essuyé des critiques depuis deux ans pour un « manquement » au niveau de la transmission du message. Maison Brison touchera un montant de base de 10 000 $ par mois pour son mandat initial de 12 mois débutant en juin.

Les titres québécois de Savaria, Stella-Jones, 5N Plus, Groupe ADF, Bombardier et Dollarama ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Quincaillerie Richelieu, Banque Laurentienne, Bausch Health, GDI, MolsonCoors et Pages Jaunes ont touché cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.