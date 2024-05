PHOTO PETER MORGAN, ASSOCIATED PRESS

(NEW YORK) La Bourse de New York évolue en baisse jeudi pour la deuxième séance d’affilée, alors que le marché s’interroge sur les probabilités de baisse de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,96 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, reculait de 0,23 % et le S&P 500 perdait 0,24 % vers 10 h.

Mercredi, les indices boursiers avaient été déprimés par une montée des rendements obligataires reflétant les craintes que les taux élevés de la Fed ne le restent plus longtemps.

L’indice Dow Jones avait lâché 1,06 % à 38 441,54 points, le NASDAQ avait cédé 0,58 % à 16 920,58 points et le S&P 500 avait perdu 0,74 % à 5 266 895 points.

Les rendements sur les bons du Trésor américain, qui évoluent en sens inverse du prix des obligations, ont été la vedette de la séance mercredi, grimpant sensiblement au détriment des investissements dans les actions.

« La hausse des rendements obligataires a encore pesé sur les marchés », a constaté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Le taux sur les bons à dix ans est ainsi monté jusqu’à 4,61 % mercredi, contre 4,46 % deux jours plus tôt. À l’ouverture de la bourse jeudi, il se détendait un peu à 4,56 %.

Cette tension du marché obligataire « est probablement une conséquence du discours plus belliciste de la Fed et de résultats médiocres des adjudications », a encore noté Art Hogan évoquant le peu de succès de trois émissions de bons du Trésor à deux, cinq et sept ans ces derniers jours.

Il y a « des signes évidents d’indigestion » alors que l’État fédéral emprunte à tour de bras ce qui fait grimper les taux, a ajouté l’analyste.

Du côté de la Fed, Raphael Bostic, de l’antenne d’Atlanta, a encore insisté sur la rigidité de l’inflation, affirmant qu’il y avait « encore du chemin à parcourir » pour freiner la hausse des prix.

L’indice PCE d’inflation pour avril, mesure préférée de la Fed pour jauger l’évolution des prix, est fébrilement attendu vendredi.

Un autre représentant de la Réserve fédérale, John Williams, de la Fed de New York, doit encore s’exprimer jeudi.

Du côté des indicateurs, la croissance du PIB (Produit intérieur brut) des États-Unis au premier trimestre a été révisée en baisse, à +1,3 % en rythme annuel contre +1,6 % précédemment estimé et 3,4 % au 4e trimestre de 2023.

Ce ralentissement de la croissance peut être vu comme une bonne chose par la Fed qui cherche à ralentir l’activité pour comprimer l’inflation.

Néanmoins, pour la première fois, ils ne sont plus qu’une minorité sur le marché (44 %) à penser que la banque centrale va baisser les taux en septembre, selon les calculs sur les produits à terme de CME Group.

À la cote, Salesforce, le géant des logiciels clients, s’effondrait de 18,30 % après des résultats décevants au premier trimestre. Le chiffre d’affaires s’est inscrit à 9,13 milliards de dollars contre 9,15 milliards attendus. Les perspectives annoncées pour le deuxième trimestre ont déçu également.

Les titres de la chaîne de grands magasins Kohl’s chutaient de plus de 25 % après de médiocres résultats au premier trimestre qui ont vu les ventes reculer de 4,4 % sur un an, le neuvième repli trimestriel d’affilée.

L’enseigne de chaussures de sport Foot Locker s’envolait en revanche de 28 %, le groupe ayant impressionné Wall Street avec des ventes meilleures que prévu à 1,88 milliard de dollars au premier trimestre même si elles sont en léger repli par rapport à l’année dernière.

Foot Locker a confirmé ses projections pour l’ensemble de l’année avec une croissance du chiffre d’affaires de 1 % à 3 %.

La compagnie aérienne American Airlines, qui a perdu mercredi 13,54 % après avoir abaissé ses prévisions pour le deuxième trimestre, cédait encore plus de 1 %.