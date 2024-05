PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert quasi inchangée mardi, immobile après une mauvaise surprise du côté de l’inflation aux États-Unis, les prix de gros ayant augmenté plus vite que prévu en avril.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones grignotait 0,05 % et le NASDAQ stagnait (+0,00 %), de même que le S&P 500 (+0,02 %), au cours des premiers échanges.