(New York) La Bourse de New York a commencé dans le vert lundi une semaine importante en termes de données économiques sur le front de l’inflation et des dépenses de consommation aux États-Unis.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones avançait de 0,33 %, le NASDAQ, à dominante technologique gagnait 0,40 % et le S&P 500 progressait de 0,25 % au cours des premiers échanges.

Plus de détails à venir.