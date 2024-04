(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi, entamant un nouveau trimestre non loin de la barre historique des 40 000 points pour le Dow Jones, alors que les Bourses européennes restaient fermées pour cause de jour férié.

L’indice Dow Jones calait à la vue de l’étape des 40 000 points (-0,56 %). Le NASDAQ, à dominante technologique, progressait de 0,26 %. Le S&P, après 22 records au premier trimestre, cédait 0,08 % vers 10 h 30 (heure de l’Est).

Depuis le début de l’année, l’indice élargi, le plus représentatif du marché, a gagné 10,2 %, son meilleur score pour un premier trimestre depuis 2019.

Le Dow Jones, avec une progression de plus de 5,5 % sur les trois premiers mois de l’année, affiche son plus fort rythme de croissance depuis 2021. Le NASDAQ est en hausse de plus de 9 %.

« Le marché a connu un premier trimestre fantastique ! La tentative de poursuivre cette tendance au deuxième trimestre commence aujourd’hui, même si la demande n’est pas particulièrement robuste », a commenté Patrick O’Hare de Briefing.com.

Les investisseurs réagissaient globalement de façon positive aux chiffres de l’inflation américaine publiés vendredi alors que le marché était fermé pour le week-end pascal.

« Les données de vendredi ont montré que l’indice d’inflation sous-jacente, sans l’énergie et l’alimentation, a ralenti comme prévu à “0,3 % sur le mois de février », a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management. « Cela stimule les attentes d’une baisse des taux dès juin » de la part de la Réserve fédérale (Fed), a ajouté l’analyste.

Sur le front macro-économique, le point culminant de la semaine sera le rapport sur l’emploi vendredi, un autre signal important pour la banque centrale qui veut ralentir l’inflation sans mettre en danger le marché de l’emploi.

Les analystes s’attendent à encore de nombreuses créations d’emplois (+200 000, selon Briefing) même si elles devraient ralentir par rapport à février (+275 000).

En début de séance lundi, l’indice ISM d’activité manufacturière pour mars est repassé en croissance à 50,3 % contre 48,1 % en février, et après seize mois de contraction du secteur.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans grimpaient nettement à 4,30 % contre 4,20 %.

Plus tôt dans la nuit, l’or a atteint un prix record de 2270 dollars l’once avant de céder du terrain. Vers 10 h 15 (heure de l’Est), l’once valait 2235 dollars.

À la cote, les titres de la compagnie de télécommunications AT&T perdaient 1,54 % alors que les données de 73 millions de ses abonnés ont été fuitées, sans que la compagnie n’ait précisé s’il s’agissait d’un piratage.

Tesla lâchait 1,88 % alors que le constructeur de véhicules électriques doit annoncer cette semaine ses livraisons pour le trimestre.

Le transporteur express Fedex, qui n’a pas renouvelé son contrat de transport avec le service de la poste USPS, chutait de 1,82 %. Son rival UPS, qui doit reprendre ce contrat, reculait aussi de presque 1 %.

La société de médias de l’ancien président américain Donald Trump, cotée sous le sigle DJT, introduite en bourse la semaine dernière perdait 14 %.

Le réseau social Reddit, qui a fait ses premiers pas en Bourse il y a deux semaines, reculait de 6,53 %.