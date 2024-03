PHOTO YUKI IWAMURA, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi, les indices vedettes Dow Jones et S&P 500 tentant de rebondir après trois séances de pertes, dans un marché de semaine pascale peu fréquenté.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones gagnait 0,67 % tandis que le NASDAQ, à dominante technologique cédait 0,11 %. L’indice élargi S&P 500, lui, avançait de 0,29 % vers 10 h 10 (heure de l’Est).

Au deuxième jour d’une semaine écourtée aux faibles échanges – Wall Street étant fermée vendredi –, le Dow Jones avait cédé 0,08 % mardi à 39 282,33 points.

Le NASDAQ, qui avait conclu sur un record la semaine dernière, avait reculé de son côté de 0,42 % à 16 315,70 points.

Après avoir touché 20 sommets successifs depuis le début de l’année, le S&P 500 avait lâché 0,28 % à 5203,58 points.

Sur le mois, l’indice élargi, le plus représentatif du marché, a avancé de 2,1 % et de 9,1 % sur le trimestre qui s’achève jeudi pour les marchés.

Le NASDAQ a grimpé de 1,4 % jusqu’ici au mois de mars et de 8,7 % au premier trimestre. Pour le Dow Jones, cette progression est de 0,7 % sur le mois et de 4,2 % sur le trimestre.

Ces trois mois pourraient constituer le meilleur premier trimestre depuis 2019, avant la crise de la COVID-19, pour le S&P et depuis 2021 pour le Dow Jones.

Aucun indicateur n’était prévu au programme mercredi, mais le marché surveillera, après la clôture, les propos d’un gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

Les publications de données reprennent jeudi avec une dernière révision de la croissance du PIB des États-Unis au quatrième trimestre 2023 et surtout vendredi avec l’inflation, selon l’indice PCE, mesure favorite de la Fed, et les dépenses des consommateurs.

Mais Wall Street sera fermée à l’occasion du Vendredi saint.

Du côté des valeurs, les onze secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, tirés par les services d’utilité publique (+1,36 %), l’immobilier (+1,29 %) et la santé (+1,07 %).

Apple reprenait de la vigueur (+1,50 %) alors que le titre a souffert notamment après l’annonce de poursuites du gouvernement américain pour pratiques monopolistiques sur l’iPhone.

Dans les processeurs et semi-conducteurs, si Nvidia cédait presque 1 %, ses concurrents gagnaient du terrain comme Intel (+2 %), AMD (+1,71 %) ou Micron Technology (+0,80 %).

La société de médias de l’ancien président américain Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), qui chapeaute le réseau social Truth Social, caracolait en hausse pour sa deuxième séance sur le NASDAQ.

Les titres « DJT », qui rappellent les initiales de Donald Trump, grimpaient de presque 12 % après avoir clos en hausse de 16,10 % à 57,99 dollars la veille.

Le réseau social Reddit en revanche, introduit en Bourse la semaine dernière connaissait sa première séance de baisse, reculant de 11 %.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor se détendaient légèrement à 4,22 % contre 4,23 %.

Les titres des banques régionales avançaient nettement comme Comerica (+1,63 %), Western Alliance (+1,70 %). Les grandes banques étaient également sur la pente ascendante comme Bank of America (+1,20 %) ou Citigroup (+1,05 %).