(New York) La Bourse de New York évoluait nettement dans le vert jeudi après avoir déjà battu des records pour ses trois indices la veille, propulsée par l’intention confirmée de la Réserve fédérale (Fed) de baisser plusieurs fois les taux d’intérêt cette année.

L’indice Dow Jones gagnait 0,82 %, le NASDAQ à dominante technologique bondissait de 0,85 % et l’indice élargi S&P 500 grimpait de 0,53 % vers 10 h 30 (heure de l’Est).

Mercredi, après que Jerome Powell, président de la Fed, s’est montré relativement optimiste sur la trajectoire de l’inflation et que le Comité monétaire a maintenu ses prévisions de trois baisses de taux d’un quart de point de pourcentage, Wall Street s’est envolée.

Le Dow Jones avait gagné 1,03 % à 39 512,13 points, le NASDAQ avait bondi de 1,25 % à 16 369,41 points et le S&P 500 avait avancé de 0,89 % à 5224,62 points, nouveaux records historiques.

La Fed a laissé ses taux élevés inchangés, comme le prévoyaient les marchés, mais les investisseurs craignaient, vu l’inflation tenace des deux derniers mois, que la Réserve fédérale ne réduise ses projets de réductions des taux à deux seulement.

« Les marchés ont semblé aimer ce qu’ils ont entendu de la Fed », a commenté Art Hogan de B. RIley Wealth Management.

Pour George Vessey, de Convera Financial Services, le patron de la Fed « a fait des remarques plutôt accommodantes lorsqu’il a dit par exemple que l’inflation tenace du début de l’année relevait d’une “anomalie” à cause de “problèmes saisonniers” ».

Sur le marché obligataire, les rendements étaient stables pour les bons du Trésor à dix ans, à 4,27 %.

Ailleurs parmi les banques centrales, la Banque nationale suisse (BNS) a ouvert le bal des baisses des taux en devenant la première institution monétaire à infléchir sa politique.

La BNS a justifié la réduction d’un quart de point de son taux d’intérêt de référence, pour le porter à 1,5 %, par sa lutte « efficace » contre l’inflation.

La Banque d’Angleterre (BoE) a pour sa part maintenu sans surprise son taux d’intérêt, mais ouvert la voie à un desserrement monétaire prochain. La Banque de Norvège a laissé le sien à 4,5 %, laissant entrevoir une première réduction au cours de l’automne.

Du côté des valeurs, une certaine excitation régnait à Wall Street avec l’introduction en Bourse du réseau social Reddit, la première entrée au New York Stock Exchange d’un réseau social depuis Pinterest il y a cinq ans.

La cotation de la plateforme créée en 2005 et connue pour ses forums de discussions est un test important pour le marché des entrées en Bourse, qui tourne au ralenti depuis un sursaut en septembre 2023.

L’action Reddit, ou RDDT, fera son entrée à 34 dollars, en haut de la fourchette initiale de prix, pour une valorisation de quelque 6,4 milliards de dollars. La cotation va rapporter 748 milliards de dollars d’argent frais à la société.

Le fabricant de microprocesseurs et de mémoires Micron Technology s’envolait de quasiment 15 % après un bénéfice surprise au deuxième trimestre et de solides prévisions de ventes au troisième.

De nombreux rivaux du secteur suivaient le mouvement comme Western Digital (+6 %), Seagate (+2,05 %) ou même AMD (+1 %).

Les titres d’Apple perdaient 1,70 % alors que les médias américains rapportent que le gouvernement doit annoncer jeudi qu’il va assigner en justice le groupe à la pomme pour pratiques anticoncurrentielles liées à l’iPhone et aux contraintes fixées par le groupe californien aux développeurs d’applications.

La chaîne d’articles bon marché Five Below chutait de 12 % après des résultats inférieurs aux prévisions, l’enseigne se plaignant de l’impact des vols en magasin, un fléau qui touche de nombreux distributeurs.

Le secteur bancaire était recherché à l’instar de Bank of America (+1,55 %) ou Wells Fargo (+1,13 %).

Du côté des indicateurs, les reventes d’appartements et maisons ont bondi de 9,5 % en février aux États-Unis, enregistrant leur plus forte hausse depuis un an et surprenant les analystes qui attendaient un recul.