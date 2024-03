(New York) La Bourse de New York évolue prudemment, quasi stable mercredi en attendant l’issue d’une réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait laisser les taux d’intérêt inchangés, mais qui s’interroge sur le calendrier d’un premier assouplissement monétaire.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,04 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique se repliait de 0,06 % et le S&P 500 glissait de 0,02 %, vers 10 h 10 (heure de l’Est).

Mardi, Wall Street avait conclu nettement dans le vert, inscrivant un nouveau sommet pour l’indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché, à 5178,51 points (+0,56 %).

Le Dow Jones avait gagné 0,83 % à 39 110,76 points et le NASDAQ avait avancé de 0,39 % à 16 166,79 points.

« Wall Street se prépare à la décision de la Réserve fédérale et à tout signe de l’intention de la banque centrale américaine de réduire les taux », a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Le marché ne s’attend pas à un mouvement sur les taux mercredi, mais va guetter toute indication pour la suite du programme monétaire.

La Fed va publier de nouvelles projections économiques sur la croissance, l’inflation, le chômage et surtout la possible évolution de ses taux d’intérêt.

La dernière fois que la banque centrale a fait de telles projections en décembre, les membres du Comité avaient indiqué qu’ils entrevoyaient trois baisses de taux d’ici la fin de l’année.

Mais ce nombre pourrait être réduit vu la ténacité de l’inflation qui a cessé de baisser ces deux derniers mois.

L’indice des prix à la consommation CPI est remonté en février à 3,2 % sur un an contre 3,1 % en janvier, encore loin de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Pour comprimer la hausse des prix, la Fed a relevé en plusieurs fois à entre 5,25 % et 5,5 % ses taux au jour le jour, au plus haut depuis plus de 20 ans.

Le marché obligataire était calme dans l’attente de la conférence de presse de Jerome Powell, le président de l’institution, vers 14 h 30 (heure de l’Est).

Les taux à dix ans étaient stables à 4,29 %.

À la cote, le fabricant de serveurs et de solutions de stockage Super Micro Computer (SMCI), très recherché pour le secteur de l’IA, continuait de perdre de la voilure (-4,12 % vers 10 h (heure de l’Est), après -9 % la veille) alors que le cours de l’action, multiplié par quatre depuis janvier, a été le titre gagnant de l’année.

SMCI est entré en début de semaine au sein du prestigieux indice S&P 500.

Le fabricant de processeurs Intel gagnait 0,77 % après que la Maison-Blanche a dévoilé mercredi un ensemble d’aides et de subventions de près de 20 milliards de dollars, dont 8,5 milliards de dons pour que le groupe augmente sa production de composants incontournables.

Les actions de Chipotle Mexican Grill, la chaîne de restauration rapide, bondissaient de presque 7 %. Un fractionnement des actions, qui naviguent largement au-dessus des 2980 dollars, va multiplier les titres en circulation à hauteur de 50 pour une, a indiqué le groupe qui va proposer cette division à la prochaine assemblée générale des actionnaires en juin.

La société Chipotle était entrée en Bourse en 2006 au prix de 22 dollars l’action.