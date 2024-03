Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,51 %, l’indice NASDAQ s’octroyait 0,72 % et l’indice élargi S&P 500 gagnait 0,62 %.

(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs restant confiants dans la perspective de baisses de taux cette année et diversifiant leurs achats sur le marché.

Agence France-Presse

