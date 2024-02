Le Dow Jones cédait 0,06 %, mais le NASDAQ, à dominante technologique, grimpait de 0,65 % pas très loin d’un record et le S&P 500 gagnait 0,28 % vers 10 h 30 (heure de l’Est).

(New York) La Bourse de New York évoluait principalement dans le vert jeudi réagissant de façon positive à des chiffres d’inflation globalement satisfaisants en janvier aux États-Unis alors que la santé du consommateur se maintient.

Agence France-Presse

Wall Street s’apprêtait pourtant à ouvrir en baisse avant la publication des données sur l’inflation du département du Commerce.

L’indice PCE d’inflation, baromètre favori de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour fixer sa politique monétaire, a avancé de 0,3 % sur le mois en janvier contre +0,1 % le mois d’avant, néanmoins un peu moins que prévu par le consensus de MarketWatch.

Sur douze mois, l’inflation continue de ralentir à 2,4 % contre 2,6 % un mois plus tôt.

L’évolution des prix « se rapproche de l’objectif », a souligné Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics, peu inquiète de ce rebond sur un mois.

Rare surprise de ce rapport, les revenus des ménages ont progressé plus que prévu de 1 % sur le mois, stimulés en fait par la hausse des prestations retraites et des revenus d’actifs. Mais le taux d’épargne reste faible à 3,8 %.

Les dépenses de consommation ont très légèrement faibli de 0,1 %, une respiration jugée normale par les analystes après la solide saison des fêtes.

« Dans l’ensemble, les données indiquent que l’économie continue de croître et que l’inflation recule progressivement », a ajouté l’analyste de HFE.

Pour Michael Pearce, d’OxfordEconomics, « avec cette tendance à la baisse de l’inflation, un repli graduel des taux d’intérêt est toujours sur la table cette année » pour la banque centrale américaine.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans qui se tendaient avant la parution de l’indice PCE, reculaient à 4,22 % contre 4,26 % la veille.

Une première baisse des taux de la Fed est désormais attendue pour la réunion monétaire de juin, à une courte majorité seulement, selon l’outil CME Fedwatch alors qu’il y a encore quelques semaines, les investisseurs croyaient à un assouplissement de la politique monétaire dès le mois prochain.

Du côté des valeurs, les actions de Snowflake chutaient de presque 20 % alors que le spécialiste du stockage sur le nuage a certes affiché de très bons résultats trimestriels, mais ses projections ne sont pas aussi optimistes que celles du marché.

Le groupe pense afficher 22 % de croissance de ventes en 2024, mais les analystes attendaient une expansion de 30 %.

Les grands noms de la technologie portaient le NASDAQ, comme Amazon et Meta qui gagnaient 1 %. Le fabricant des microprocesseurs pour l’intelligence artificielle Nvidia grimpait de 2,24 %.

La chaîne de produits électroniques et électroménagers Best Buy gagnait 5,5 % alors que ses ventes au quatrième trimestre ont ralenti moins qu’attendu et que l’année en cours va au moins montrer une stabilisation, selon la direction.

Le groupe a aussi fait part d’une prochaine « initiative de restructuration », qui devrait se traduire par des réductions d’effectifs, une mesure souvent saluée par les investisseurs en Bourse.

Les titres de WeightWatchers fondaient de 22 % à moins de 3 dollars l’action alors que la compagnie a indiqué que son actionnaire phare, la personnalité Oprah Winfrey, quittait son conseil d’administration et reversait sa participation à la firme d’aide à la perte de poids.