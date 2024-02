Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,48 %, l’indice NASDAQ abandonnait 0,40 % et l’indice élargi S&P 500 s’effritait de 0,27 %.

(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, opérant un mouvement de consolidation après une nouvelle cavalcade, en l’absence de développements et indicateurs majeurs.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,48 %, l’indice NASDAQ abandonnait 0,40 % et l’indice élargi S&P 500 s’effritait de 0,27 %.