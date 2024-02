(New York) La Bourse de New York oscillait lundi autour de ses records historiques atteints vendredi pour le Dow Jones et le S&P 500 avant la publication cette semaine d’un important indice d’inflation aux États-Unis.

Agence France-Presse

Le Dow Jones grappillait 0,26 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, cédait 0,02 % et le S&P 500 prenait 0,05 % vers 10 h (heure de l’Est).

Vendredi, Wall Street avait clos sur une note mitigée, la technologie reprenant son souffle après l’envolée liée aux résultats époustouflants de la coqueluche de l’intelligence artificielle Nvidia.

L’élan boursier avait toutefois aidé le Dow Jones et le S&P 500 à franchir de peu de nouveaux sommets.

L’indice Dow Jones avait avancé de 0,16 % à 39 131,53 points, un nouveau plus haut historique après celui de jeudi. Le S&P 500 avait grignoté 0,03 % à 5088,80 points, également de très peu un nouveau sommet. Le NASDAQ avait rendu 0,28 % à 15 996,82 points.

Les actions évoluaient peu en début de séance « à l’approche d’une semaine riche en données qui aideront à déterminer si les investisseurs vont rester fidèles à cet appétit du risque qui a prévalu ces dernières semaines », a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

L’un de ces indicateurs est celui de l’inflation en janvier mesurée par l’indice PCE, baromètre préféré de la banque centrale américaine (Fed) pour jauger de la hausse des prix.

L’inflation risque de montrer qu’elle est encore tenace alors qu’une hausse mensuelle de 0,4 % est prévue par les analystes contre +0,2 % le mois d’avant.

Cela va « souligner une fois de plus que le chemin est long et semé d’embûches pour ramener la croissance des prix à l’objectif » de 2 % l’an de la Réserve fédérale, a souligné Art Hogan.

Parmi les autres données attendues cette semaine, plusieurs indicateurs immobiliers lundi et jeudi, la confiance des consommateurs mardi et la deuxième révision de l’évolution du Produit intérieur brut au quatrième trimestre, jeudi.

À la cote, les titres du groupe d’investissements de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, grimpaient de 2,82 % après qu’il a annoncé samedi de brillants résultats pour 2023. Le conglomérat approchait le milliard de dollars de valorisation boursière avec la hausse de son action.

Berkshire a dégagé des profits nets annuels de 96,2 milliards de dollars en 2023. Au quatrième trimestre, la marge opérationnelle a grimpé à 8,48 milliards de dollars contre 6,63 milliards un an avant.

La chaîne Domino’s Pizza voyait ses titres s’envoler de plus de 8 % après avoir annoncé des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu malgré une croissance des ventes décevante.

Les investisseurs étaient satisfaits de l’augmentation de la distribution d’un dividende et de l’annonce d’un programme de rachat d’actions de 1 milliard de dollars.

Les titres du producteur américain de bauxite et d’aluminium Alcoa chutaient de 4,62 % à 25,29 dollars alors que le groupe a annoncé dimanche un accord pour l’acquisition, sous forme d’échange d’actions, du groupe australien Alumina Limited pour 2,2 milliards de dollars.

Le groupe de Pittsburgh (Pennsylvanie) va offrir 0,02 854 de ses actions pour chaque titre d’Alumina, ce qui représente une prime de 13 % sur le cours de clôture vendredi du groupe australien.

La perspective de cette fusion qui donne davantage de puissance à un acteur majeur du marché faisait fondre les actions des concurrents comme Kaiser Aluminium Cormoration (-0,96 %) ou Century Aluminum Company (-2,69 %).

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans étaient stables à 4,25 % contre 4,24 % vendredi.