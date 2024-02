Le Dow Jones grappillait 0,09 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, avançait de 0,36 % et le S&P 500 prenait 0,15 %, au cours des premiers échanges.

Le Dow Jones et le S&P 500 à des niveaux records

(New York) La Bourse de New York a ouvert très modestement en hausse lundi, le Dow Jones et le S&P 500 évoluant à leurs records historiques, avant la publication cette semaine d’un important indice d’inflation aux États-Unis.

Agence France-Presse

