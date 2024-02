PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Records pour le Dow Jones et le S&P 500, New York termine sur une note mitigée

(New York) La Bourse de New York a clos sur une note mitigée vendredi, la technologie reprenant son souffle après l’envolée liée à Nvidia la veille, mais l’élan boursier a aidé le Dow Jones et le S&P 500 à franchir de peu de nouveaux records.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a avancé de 0,16 %, le S&P 500 a grignoté 0,03 %, et le NASDAQ, à dominante technologique, a rendu 0,28 %.