L’indice Dow Jones cédait 0,35 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, perdait 0,52 % et le S&P 500 lâchait 0,31 %, quelques minutes après l’ouverture.

Wall Street recule à l’ouverture en attendant Nvidia et la Fed

(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, adoptant la prudence dans l’attente des résultats du fabricant de puces pour l’IA, Nvidia, et le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones cédait 0,35 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, perdait 0,52 % et le S&P 500 lâchait 0,31 %, quelques minutes après l’ouverture.