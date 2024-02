L’indice Dow Jones cédait 0,06 %, le NASDAQ, à dominante technologique, lâchait 1,12 % et le S&P 500 abandonnait 0,60 %, vers 10 h.

(New York) La Bourse de New York évoluait en retrait mardi soupesant plusieurs nouvelles d’entreprises, après un long week-end férié et une perte hebdomadaire, la première en cinq semaines.

L’indice Dow Jones cédait 0,06 %, le NASDAQ, à dominante technologique, lâchait 1,12 % et le S&P 500 abandonnait 0,60 %, vers 10 h.

Lundi les marchés sont restés fermés aux États-Unis pour observer le jour férié de President’s Day.

Vendredi, les indices new-yorkais, qui naviguent proches de leurs plus hauts, avaient interrompu une série de cinq gains hebdomadaires.

Ébranlé par un indice d’inflation plus fort qu’attendu publié mardi suivi de prix à la production également plus soutenus, le Dow Jones avait terminé la semaine en baisse de 0,11 %, le S&P 500 avait perdu 0,42 % tandis que le NASDAQ avait lâché 1,34 %.

Dès l’ouverture, les investisseurs ont du digérer l’annonce du plus gros rachat de l’année jusqu’ici, celui de la compagnie de cartes de crédit Discover par le groupe bancaire Capital One, pour la somme de 35,3 milliards de dollars en actions.

Capital One perdait 0,97 %, Discover s’envolait de presque 12 %, « Capital One ayant proposé une prime de presque 27 % sur le prix de l’action Discover à la clôture vendredi », a souligné Art Hogan de B. Riley Wealth Management. Discover avait terminé à 110,49 dollars.

Une fois l’opération bouclée si elle ne lève pas d’obstacle de la part des services antitrust, les actionnaires de Capital One détiendront environ 60 % et ceux de Discover environ 40 % de la société issue de la fusion.

Le nouveau groupe deviendra le quatrième réseau mondial de cartes de crédit derrière Visa (-1,49 %), Mastercard (-2,98 %) et American Express (-0,28 %), qui tous trois étaient en baisse mardi.

Plusieurs résultats de sociétés ont marqué les esprits. Ceux de Walmart (+5,79 %) d’abord ont largement dépassé les attentes avec un quatrième trimestre dynamique. Les ventes ont grimpé de 5,7 % à 173,4 milliards de dollars, au-delà des attentes des analystes de Wall Street. Pour l’exercice 2025, Walmart table sur des ventes en hausse de 3 à 4 %.

Mais surtout, le leader des hypermarchés au rabais a annoncé le rachat du fabricant américain de téléviseurs connectés Vizio pour 2,3 milliards de dollars. Avec cette acquisition, Walmart veut proposer à ses clients des services de télévision connectée et de divertissement, tout en générant de nouvelles sources de revenus publicitaires.

Autre élément technique favorable au cours du titre, Walmart doit aussi voir son action divisée par trois vendredi.

La chaîne de bricolage Home Depot reculait en Bourse en revanche (-0,63 %) malgré un bénéfice trimestriel en recul mais meilleur que prévu. Les ventes ont reculé de 3,5 %, le PDG du groupe Ted Decker qualifiant 2023 d’« année de modération » après les deux ans d’épidémie de COVID-19 qui avaient été favorables aux dépenses de bricolage.

Entraînant plusieurs mégacapitalisations de la technologie dans le rouge, Nvidia, la coqueluche du secteur de l’intelligence artificielle chutait de 4,50 % alors que tous les yeux seront braqués mercredi sur le fabricant de cartes graphiques qui annonce ses résultats.

Dans les semi-conducteurs et microprocesseurs, AMD perdait 4,18 % et Arm 6,89 %.

Tesla chutait de 3,48 %. Les résultats de ses concurrents américains Lucid (-2,43 %) et Rivian (-3,40 %) sont attendus mercredi.

Sur le plan macro-économique, les investisseurs vont également guetter le compte-rendu (« minutes ») de la dernière réunion de la banque centrale américaine mercredi, lorsque la Fed avait décidé le 31 janvier de maintenir les taux à leur niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans.

Sur le marché obligataire, les rendements étaient calmes restant à 4,26 % contre 4,27 % à la dernière clôture pour ceux à dix ans.