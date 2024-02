Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Un investisseur institutionnel vient de faire passer sa participation dans le producteur de jus Lassonde à plus de 10 %.

Le gestionnaire d’actifs Fidelity Investments a acheté approximativement 7 millions de dollars en actions de l’entreprise de Rougemont en effectuant des transactions durant la toute dernière séance boursière de janvier.

Un document déposé auprès des autorités indique que Fidelity a acheté 46 800 actions le 31 janvier.

Fidelity a ainsi amorcé le mois de février avec une participation de 11,4 % dans Lassonde.

Le retour inattendu du fondateur de Lightspeed aux commandes de la plateforme montréalaise de commerce pour entrepreneurs alimente la spéculation. Certains investisseurs croient que Lightspeed est ouverte à la recherche d’alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle et une restructuration importante, un discours qui pourrait avoir contribué au rebond de l’action durant la séance de jeudi. C’est du moins l’avis de l’analyste Richard Tse, de la Financière Banque Nationale.

Gildan présentera sa performance financière de fin d’exercice en milieu de semaine. L’ex-PDG Glenn Chamandy est parti deux semaines avant la fin du dernier trimestre de l’exercice financier du fabricant montréalais de vêtements. Un conflit entre un groupe d’investisseurs et le conseil d’administration a suivi. Malgré tout le bruit autour de Gildan depuis deux mois, un seul des 10 analystes qui suivent le titre a retiré sa recommandation d’achat au cours des dernières semaines. L’achat de l’action continue donc de faire la quasi-unanimité dans la communauté des analystes en dépit des risques liés à une pression qui pourrait survenir advenant qu’un ou plusieurs actionnaires institutionnels mécontents décident de liquider leur placement. On saura mercredi si Gildan continue ou pas de gagner des parts de marché, et la direction devrait offrir une mise à jour des perspectives pour l’année qui débute.

L’entreprise québécoise Premier Health of America vient d’attirer un nouvel adepte. Doug Loe, de la firme Leede Jones Gable, vient de lancer une couverture du fournisseur de solutions de recrutement et de services externalisés pour les besoins en soins de santé des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Cet analyste apprécie les marges et suggère l’achat de ce titre inscrit à la Bourse de croissance en soulignant notamment le paysage très fragmenté de ce secteur d’activités. Il croit que l’entreprise est bien placée pour mener la consolidation. Le seul autre analyste à suivre officiellement l’entreprise recommande aussi d’acheter.

Le plus gros actionnaire institutionnel du Groupe TVA a récemment augmenté sa participation dans le télédiffuseur montréalais. Une déclaration réglementaire déposée le mois dernier auprès des autorités révèle que Rational Investment Group a acheté 1,6 million d’actions de TVA au cours du dernier trimestre de 2023. La participation de cette firme privée d’investissement de Boston dans TVA vient ainsi de passer de 11,8 % à 15,9 %.

Un haut dirigeant de Saputo a acheté cette semaine plus de 150 000 $ en actions du transformateur laitier montréalais. Carl Colizza, président et chef de l’exploitation pour l’Amérique du Nord, a acheté mardi 5355 actions au prix unitaire de 23,18 $.

La date limite pour effectuer une cotisation REER déductible pour l’année d’imposition 2023 est le 29 février. Il est possible de cotiser un montant de 7000 $ à un CELI en 2024 si ce n’est déjà fait.

La Bourse de Toronto restera fermée lundi pour souligner le congé annuel du jour de la Famille dans certaines provinces du Canada. La Bourse de New York et le NASDAQ resteront aussi fermés lundi en l’honneur des présidents américains.

Les titres québécois de Dollarama, Lassonde, Alimentation Couche-Tard, Héroux-Devtek, CN, WSP, TFI et CGI ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de CAE, Innergex et de MTY ont atteint cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.